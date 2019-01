(P) Polul de business din ansamblul Openville Timisoara a atras 20 de companii multinationale, in doar doi ani de functionare

Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Ansamblul mixt Openville Timișoara va gazdui cel mai mare club de sanatate și fitness din țara. Brandul World Class, lider de piata in industria de health & fitness din Romania, va inaugura, in prima jumatate a anului 2019, un nou club pe o suprafața de 3.399 mp. Openville, proiect care…

- ADVERTORIAL. Cel mai mare lanț de restaurante de tip fast-food din lume, care servește produse de inspirație mexicana, vine la Timișoara. Taco Bell va deschide prima sa locație din vestul tarii in cladirea de birouri clasa A United Business Center 1, din ansamblul mixt Openville Timișoara.

- Suplimente 100 de idei de crestere pentru viitorii 100 de ani de Romania Tweet Print Mail Autor: Madalina Panaete astazi, 00:01 0 In an centenar, Ziarul Financiar a reunit clasa de business locala printr-un „maraton” de evenimente sub sigla „Romania 100 ani de business. Cum trecem de la…

- Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii “Valahia” din Targoviste si Societatea Antreprenoriala Studenteasca Valahia sub egida Asociatiei Tinerilor Intreprinzatori din Mediul Virtual, au organizat in perioada 15 – 16 noiembrie 2018, editia a IV –a a Targului de Intreprinderi Simulate…

- Proiectul „Campioni in Business", derulat in parteneriat de catre Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania si Asociatia Triple Helix Romania, include trei gale de premiere care au loc anual in regiunile Moldova, Transilvania si Muntenia. Premiile sunt acordate pe baza unui clasament…

- Bucurestiul a atras 917.000 de vizitatori straini in unitatile de cazare in primele noua luni, adica 40% din numarul total de straini din tara, arata calculele ZF, pe baza datelor de la Institutul National de Statistica. Numarul strainilor care s-au cazat in Bucuresti a crescut cu putin peste 1% in…