(P) Plaje de top din Corfu, de luat cu asalt în vacanța de vară Scaldate de apele cristaline ale Marii Ionice și inconjurate de pini și chiparoși, plajele insulei Corfu ademenesc turiștii din toate colțurile Europei. De la Agios Gordis și pana in Paleokastritsa aici vei gasi o mulțime de locuri boeme, unde sa te rasfeți la soare o vara intreaga. Profita de reducerile speciale pregatite de turoperatorul Europa Travel și rezerva un sejur de 6 nopți in Corfu la tariful imbatabil de la 349 lei/persoana. Daca ajungi in acest sezon estival pe cea mai verde insula din Marea Ionica, iata cateva plaje pe care merita sa le descoperi mai ales daca ți-ai propus o vacanța… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, ambii in varsta de 29 de ani, originari din Strașeni și Calarași, au fost reținuți de poliție, fiind suspectați de jaf. Anterior, aceștia au mai fost judecați pentru furt, talharie si șantaj.

- Descoperire șocanta intr-un bloc din municipiul Carei, situat pe strada Ady Endre din Cartierul Mihai Viteazul 2. Vecinii și cunoscuții celor doi barbați au declarat pentru PresaSM ca ar fi vorba despre doi barbați in varsta de circa 60 de ani, respectiv W.J. și A.D. Descoperirea șocanta a fost facuta…

- Parfumuri pentru barbati dar si pentru femei, purtand inscriptia ”inspired by Vladimir Putin”, fara aprobarea Kremlinului, si-au facut aparitia in mai multe buticuri de lux din Moscova. In aceste magazine, parfumurile sunt comercializate sub marca Leaders. Potrivit Kremlinului, produsele utilizeaza…

- Un VAL DE FRIG extrem face RAVAGII. Vezi cati oameni au MURIT INGHETATI Trei oameni au murit din cauza temperaturilor deosebit de scazute din ultimul timp,scrie AFP . Vezi:Profita ACUM de aceasta ocazie! Croaziera pe Nil si sejur la Hurghada. Avion din Budapesta, plecare pe 29 ianuarie! Toate cele…

- La data de 28 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 au depistat un barbat, in varsta de 28 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism cu numerele de inmatriculare expirate, pe bulevardul Tomis. La data de 29 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Lumina au depistat…

- Patru barbati au fost identificati si escortati la Penitenciarul Poarta Alba.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au identificat patru barbati, cu varste intre 26 si 49 de ani, din localitatea Cogealac, judetul Constanta, pe numele carora…