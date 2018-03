(P) Peste 200 de companii vin la Angajatori de TOP

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, va candida la funcția de vicepreședinte al PSD pentru regiunea de Sud Est, in cadrul Congresului care are loc, astazi (sambata), la Sala Palatului din București. Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic,…

- Meteorologii anunta vreme insorita pentru Bucuresti in weekendul urmator, semn ca primavara s-a instalat deja pe plaiurile Romaniei, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Capitala Romaniei va inregistra maine o temperatura maxima de 13 grade cu cer partial noros, fara…

- Catalyst Solutions anunta organizarea celui mai mare targ de cariera din Romania - Angajatori de TOP. Primavara aceasta, targul de joburi Angajatori de TOP revine cu trei editii, in Timisoara, Bucuresti si online, la nivel national:Angajatori de TOP Timisoara: 16-17 martie, Centrul…

- Pentru prima data in Romania, anul acesta se monteaza unul dintre cele mai de succes musicaluri din toata lumea: „Mamma mia!“, bazat pe un libret de Catherine Johnson, cu muzica si versuri scrise de Benny Andersson si Bjorg Ulvaeus si creat de Judy Craymer. In prezent, se cauta interpreti pentru productia…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- Romania! Secolul XXI, țara membra a Uniunii Europene! Imaginile de mai jos reprezinta doar una dintre dovezile umilinței la care statul iși supune cetațenii. Statul la conducerea caruia s-au perindat toate partidele politice rand pe rand. Partide care funcționeaza in continuare dupa principiul “Pleaca…

- Teo, Vio și Costel fac show de aproape 15 ani și au contribuit fenomenul de stand up și la dezvoltarea lui in țara noastra! Show-ul va avea loc marți, 6 martie, de la ora 19.00, iar baieții se vor dezlanțui pe scena Filarmonicii „Banatul” din Timișoara! In prezent cei trei au clubul…

- Peste 200 de companii vor fi prezente la noua ediție a targului de cariera Angajatori de Top. Va fi cel mai mare targ de pana acum, atat ca numar de angajatori cat și ca numar de joburi. Daca sunteți in cautarea unui nou loc de munca, in 16 și 17 martie treceți neaparat pe la CRAFT.

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema…

- Peste 200 de companii vor fi prezente la targul de locuri de munca „Angajatori de top”, editia 2018, care se va desfasura in Timisoara, Bucuresti dar si in mediul online, anunta organizatorii.

- Sambata, admiratorii muzicii fado au avut ocazia sa asiste la un fantastic spectacol, plin de pasiune și emoție, oferit de cea mai buna artista a acestui gen, Mariza, revenita in Capitala pentru un nou concert perfect, un superb cadou oferit miilor de romani cu clasa, veniți din toata țara, pentru a…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Cristian Țopescu este singurul jurnalist care a primit Ordinul Olimpic Colanul de Aur, in 1998, chiar de la Juan Antonio Samaranch, președintele de atunci al Comitetului Olimpic Internațional. Și asta, la recomandarea regretatei Lia Manoliu, care, culmea, il avea doar pe cel…

- Traian Basescu a avut cea mai stralucita cariera, dintre toti colegii promotiei 1976. El a comandat nava amiral a flotei nationale, tancul petrolier „Biruinta", de 164.004 tdw. Apoi, a ajuns, in doua randuri, ministru al transporturilor, sef de partid, primar general al capitalei si presedinte al…

- "In acest an, salariile medicilor vor inregistra cresteri semnificative. Pot sa spun ca suntem un domeniu fericit. Salariile se vor majora incepand cu 1 martie 2018. Sunt bani in buget pentru aceste majorari. Sunt convinsa ca medicii nu vor mai pleca din tara. Un medic rezident de anul I are in acest…

- Un nou deces provocat de gripa a fost confirmat in Bucuresti, la o femeie de 78 de ani. Anuntul privind cel de-al 17-lea deces provocat de gripa a fost facut vineri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata…

- * Mihaiela Moraru Iorga, procuror in cadrul DNA, a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale). * Proiectul de lege privind combaterea violentei in familie va fi adoptat in sedinta de Guvern, a anuntat premierul Viorica Dancila,…

- I-a picat cerul in cap atunci cand a aflat ca fiul ei are autism, dar s-a ambitionat sa-i faca acestuia o viata mai buna si sa-l ajute cu toate puterile sa depașeasca momentele dificile: a mers la cursuri, a invatat aproape tot ce se poate despre autism si terapii, iar la un moment dat a decis sa infiinteze,…

- Stare de urgența in Maldive. MAE a emis atenționare de calatorie. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa plece in Maldive ca din cauza crizei polticice, autoritațile locale au declarat stare de urgența pentru 15 zile. Decizia are ca efecte limitarea…

- La invitația ministrului apararii naționale, Mihai Fifor, marți, 6 februarie, incepand cu ora 8.30, va avea loc, la Palatul Cercului Militar Național din București, o intalnire a psihologilor incadrați in structurile de asistența psihologica ale Armatei Romaniei. La activitate, alaturi de ministrul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara intr-un interviu televizat, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, dupa ceremonia de investire a membrilor Guvernului Dancila, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis „minciuni” comisarilor europeni,…

- Cu putin noroc, si nepotii vostri vor plati imprumuturile luate de guvernul PSD Romania, prin Ministerul Finantelor, a impru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde…

- Nikos Vertis, cel mai popular artist al Greciei, revine in Romania cu un concert live de excepție, care va avea loc pe 16 martie, de la ora 20.00, la Sala Palatului din Capitala. Spectacolul este deja sold out, iar la insistentele publicului organizatorii incearca sa adauge inca o zi cu un concert la…

- Istoric, diplomat, filozof, jurnalist și scriitor, Neagu Djuvara a incetat azi din viața, la varsta de 101 ani. Una dintre cele mai iubite și apreciate personalitați culturale din Romania, Neagu Djuvara s-a remarcat prin activitatea sa, prin eleganța și diplomație. Cariera lui se intinde pe cateva decenii…

- GapMinder, fond de investitii de capital de risc care vizeaza start-up-uri inovatoare din Romania, fondat de cinci investitori, din care patru romani, s-a lansat pe piata cu un buget initial de 26 milioane de euro si vrea sa se implice in dezvoltarea unor companii aflate la inceput de drum, cu sume…

- Saul Bellow a scris romanul "Decemberrsquo;s Dean" in 1982 tradus in romaneste ndash; "Iarna Decanului" ndash; in 2005 si descrie lugubra sa vizita intr un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze agonia mamei sale, Florica…

- Trei barbati din Turcia, Israel și S.U.A, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de ședere și nu au efectuat demersuri pentru prelungirea acestuia au fost descoperiti de politistii de imigrari din municipiul Bucuresti. Astfel, in cadrul activitaților intreprinse, polițiștii de…

- "Excelentei Sale, Domnului ambasador Kisaburo Ishii. In nume propriu as dori sa urez bun venit Premierului Japoniei in tara noastra unde mi-as fi dorit sa fi fost primit cu respectul cuvenit de catre autoritatile romane. Imi cer scuze, eu ca cetatean, pentru lipsa de curtoazie a reprezentantilor…

- La cererea publicului, Goran se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema “Three…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in conferinta de presa sustinuta alaturi de premierul Japoniei, Shinzo Abe, ca au decis sa inceapa demersurile pentru ridicarea relatiei dintre Romania si Japonia la nivel de parteneriat strategic. "Am avut discutii aprofundate, care au aratat…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei, care intervine insa intr-un context politic nebulos, in condițiile in care omologul sau roman, Mihai Tudose, a anunțat…

- Lara Fabian revine în România în primavara acestui an, la Cluj si Bucuresti, unde va sustine la finalul lunii martie doua concerte. Potrivit site-ului eventim.ro, concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ''Camouflage''. "Lara Fabian, mult…

- Radu Tudor este de parere ca țara noastra ar putea sa propuna japonezilor preluarea unor pachete de acțiuni la unele companii de stat. "Vestea vizitei in Romania a premierului Japoniei m-a surprins. O uriașa putere economica, Japonia reprezinta un actor important pe plan mondial, cultivat…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag'n'Bone Man, autorul hitului "Human", se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018 Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele oferite…

- Este foarte cunoscut faptul ca IT-istii isi pot gasi cu usurinta un loc de munca, cat ai zice "coding", avand in vedere dinamica pietei muncii din aceasta industrie, insa atunci cand un programator alege sa stea mai mult de 1-2 ani intr-un job iti dai seama ca nu doar salariul l-a retinut…

- Potrivit unei harți interactive privind antreprenoriatul in Romania, lansata de o agenție de marketing din Timișoara, doar in București și in alte doua județe sunt inregistrate peste 30.000 de companii. Pe primul loc se afla Capitala, unde iși desfașoara activitatea peste 140.000 de firme, dintre care…

- Una calda, una rece! Mai exact, in urmatoarele zile vor avea loc anomalii termice in Romania: daca in unele zone vor fi rafale de vant care vor viscoli zapada, in altele, cum este in Bucuresti, vremea va fi una anormal de calda, cu temperaturi de pana la 16 grade.

- Doar doua companii din top 10 angajatori majoreaza salariile brute cu 20% Milioane de angajati nu stiu daca de la 1 ianuarie vor mai avea aceleasi salarii ca in 2017. ZF a intrebat zeci de companii ce vor face. Desi a trecut mai bine de o luna de când, prin ordonanta de guvern, taxele sociale…

- Aproape 15% dintre patronii de firme mici, cu mai puțin de 10 angajați, spun ca vor face concedieri în primele trei luni din 2018, potrivit unui studiu recent legat de perspectivele de angajare în România.

- Unul dintre cei mai cunoscuți pianiști și compozitori contemporani, Richard Clayderman sarbatorește alaturi de romani 40 de ani de cariera. In ultimii ani, prolificul artist francez a fost extrem de bine primit in țara noastra drept pentru care susținatorii sai din Romania au privilegiul de a-l vedea…