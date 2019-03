(P) Pe 15-16 martie, Timisoara isi schimba numele in Orasul Joburilor

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, judecatorii ICCJ au anunțat ca au admis contestația formulata de USR și PLUS impotriva deciziei luate de Biroul Electoral Central. BEC a publicat joi o decizie prin care era respins protocolul de formare a alianței USR+PLUS, motivand ca liderii celor doua partide, Dan Barna…

- Vineri seara, judecatorii ICCJ au anunțat ca au admis contestația formulata de USR și PLUS impotriva deciziei luate de Biroul Electoral Central. BEC a publicat joi o decizie prin care era respins protocolul de formare a alianței USR+PLUS, motivand ca liderii celor doua partide, Dan Barna…

- Start la cumparaturi! S-a deschis Salonul Industriei Ușoare, ediția de primavara. Cei care doresc sa iși schimbe garderoba o pot face, pana duminica, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara. Salonul este deschis incepand de astazi și pana duminica. “S-a deschis ediția de primavara a Salonului Industriei…

- Ediția de primavara a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE iși deschide miercuri porțile, la Timișoara. Astfel, in perioada 20 – 24 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește o noua ediție a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil din vestul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș vine in intampinarea industriei auto din partea de vest a Romaniei și nu numai cu prima editie a AUTO TIMIȘOARA SHOW, care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș, in perioada 27 – 30 iunie 2019. In cadrul Salonului, vor fi expuse cele…

- In cursul anului 2018, polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Giurgiu au gestionat procesarea a peste 323 de cereri de azil și au soluționat peste 254 de cereri in etapa administrativa, iar in 46 de cazuri a fost acordata o forma de protecție din partea…

- Mii de oameni au luat cu asalt, in acest sfarșit de saptamana, targul de nunți organizat la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. In cadrul evenimentului s-a derulat, pentru cel de-al șaselea an consecutiv, programul „Marita-ți rochia”, adresat fostelor mirese care doresc sa-și vanda ținuta purtata…

- CCIA Timiș a avut un an 2018 bun, cu o activitate intensa și incununata de succes. Au fost zeci de evenimente și acțiuni realizate pentru mediul de afaceri și pentru susținerea acestuia, au anunțat membrii conducerii instituției la bilanțul anual. Au fost misiuni economice in strainatate care au…