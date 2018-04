(P) Pași de îndeplinit pentru alegerea unui inel de logodnă Atunci cand dorința barbatului de a-și lega viața de cea a persoanei iubite crește in intensitate, momentul achiziționarii unui inel de logodna devine inevitabil. Este poate una dintre cele mai mari provocari la care acesta trebuie sa raspunda, in condițiile in care bijuteria trebuie sa se deosebeasca prin anumite calitați, dar mai ales sa placa […] The post (P) Pași de indeplinit pentru alegerea unui inel de logodna appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- Evenimentele neplacute care s-au petrecut in ultimele zile, starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar și moartea cantareței Viorica Batan, au afectat-o foarte tare pe Silvana Riciu, care a izbucnit in lacrimi la emisiunea “Vorbește lumea”. Artista și-a amintit de mama ei, care a decedat in urma cu mai…

- Ieri am bifat, inca o data, caștiguri majore, 6 din variantele oferite fiind ”verzi”. Pe lista excepțiilor, uriașa surpriza de la Lisabona, unde ex-liderul FC Porto a predat șefia ierarhiei din Portugalia, rivalei Benfica, in urma eșecului cu Belenenses. Au fost, insa, alte pronosticuri excelente, foarte…

- Crin Antonescu a fost unul dintre cei mai importanți oameni politici din Romania. In 2014, insa, la scurt timp dupa alegerile parlamentare, și-a dat demisia din funcția de președinte al PNL. Apoi, a anunțat ca vrea sa iasa din politica și asta a facut. (VEZI ȘI: Crin Antonescu, de nerecunoscut atunci…

- Noi tensiuni la Exatlon! „Faimoșii” au pierdut casa in ediția de sambata, 31 martie. Regula de a juca la individual i-a ajutat din nou pe cei din tabara „razboinicilor”. Ei l-au ales de trei ori pe Oltin și s-au bucurat fara efort. Infrangerea i-a suparat teribil pe cei din echipa „faimoșilor”. Oltin…

- Cristina Șișcanu a slabit uimitor in ultima perioada. Prietenii de pe rețelele de socializare ai soției lui Madalin Ionescu au felicitat-o și au intrebat-o daca a ținut un regim personalizat. „Buna. Ai ținut un regim personalizat Carmenfit? Sau ai facut doar sport cu Carmen? Felicitari, arați foarte…

- HOROSCOP 31 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Directorul unei companii de transport persoane a avut parte de o „surpriza” neplacuta. Acesta și-a pus mainile in cap dupa ce a vazut dezastrul lasat de o clasa de elevi care inchiriase autocarul pentru activitați in programul „Școala altfel”. Imaginea cu gunoaiele lasate in autocare de elevii care…

- Locuitorii din Moscova si din regiunea acesteia au fost avertizati sa nu iasa afara din case, la cateva zile dupa ce zeci de copii care locuiau in apropierea unei gropi de gunoi cu deseuri toxice au fost spitalizati, informeaza publicatia The Moscow Times. Saptamana trecuta, 57 de copii au primit ingrijiri…

- Vremea pe 29 martie 2018 este frumoasa si va continua sa se incalzeasca substantial vineri si sambata. Prognoza meteo indica temperaturi chiar si de 22 de grade Celsius. In noaptea de miercuri spre joi, cerul va fi variabil, cu unele innorari si izolat ploi slabe in extremitatea de nord si nord-vest…

- Dan Deneș, colegul lui Tudor Ionescu din trupa ”Fly project”, nu iși mai incape in piele de fericire de cand a devenit tata de baiețel. Artistul a vorbit pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, despre bucuria pe care o traiește de cand familia lui s-a marit.(CITEȘTE ȘI: CATE KILOGRAME A LUAT IN…

- Gabriel Dragu, un roman plecat la munca in Anglia, relateaza succint povestea sa de viata. „Am plecat din Romania la varsta de 38 de ani, in octombrie 2015, dupa ce mi-am dat demisia de la CFR. Am considerat ca din salariul pe care il aveam nu puteam sa finalizez creditul ipotecar pentru apartamentul…

- Apropierea de celebra „Bunesa de la Urlați” nu a fost de bun augur pentru omul de afaceri Costin Bacneanu. Cel poreclit „Bossul termopanelor” a fost dat in judecata de fosta soție, care solicita modificarea acordului parental stabilit in prima instanța. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Buftea.…

- Este doliu in lumea teatrului romanesc! Actrița Aimee Iacobescu a murit, marți (27 martie), la 71 de ani. A fost una dintre marile doamne ale teatrului romanesc, dar a avut parte de o batranețe suferinda. Diagnosticata cu cancer in urma cu un an, artista s-a confruntat cu probleme financiare mari. Ea…

- Matusa unei fetite de 12 ani, despre care se crede ca a murit in incediul produs mall-ul din Kemerovo, a relatat in media rusa despre ultimul telefon primit de la nepoata sa. Viktoria Pochankina ar fi sunat-o pe matusa ei pentru a-i spune ce se petrece in mall-ul cuprins de flacari. ”Totul arde. Usile…

- VACAN’ȚA DE PAȘTE 2018. In conditiile in care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie. VACANȚA DE PAȘTE 2018. Vacanțe scolare 2018: 31 martie – 10 aprilie 2018 – vacanta de primavara/vacanta…

- Exatlon 25 martie. Giani Kirița s-a suparat pe Catalin Cazacu și l-a certat, dupa disputa ”Faimoșilor”, din care cei doi fac parte, cu ”Razboinicii”. Giani Kirița a fost ironic fața de Catalin Cazacu. „Ce faci, ma? Il lași sa traga și te uiți la el? Il lași și dupa aia arunci și tu? Sa nu […] The post…

- Au plecat la munca in Praga pentru a-si construi o viata mai buna in Romania, dar visele s-au spulberat in cateva secunde. Este doliu apasator in doua tari. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni s-a intalnit astazi cu rudele celor cinci romani ucisi in explozia de la uzina chimica. Aveau de gand…

- Sarbatoare mare pe 25 martie 2018. Tradiții și superstiții de Buna Vestire. Data de 25 martie este foarte importanta pentru creștinii ortodocși, pentru ca in aceasta zi este prima mare sarbatoare de primavara – celebrarea momentului anunțarii Fecioarei Maria de catre Arhanghelul Gabriel ca va concepe…

- Un barbat a facut furori pe Internet, dupa ce a fost prins in trafic, circuland fara permis de conducere. Video-ul in care sta de vorba cu un reporter, a devenit viral pe rețelele de socializare, datorita raspunsurilor sale senzaționale. Intrebat daca a fost supus unei evaluari psihiatrice, barbatul…

- Primarul unei comune din Valcea a intrat de doua zile in greva foamei. Edilul a recurs la acest gest, dupa ce consilierii opozitiei au anunțat ca nu vor sa voteze bugetul localitatii. Astfel ca toate proiectele sunt blocate, iar angajatii nu si-au primit salariile. Primarul este decis sa continue protestul,…

- O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost adusa la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care iși doresc sa ii aduca un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv maine. Sambata, la ora 10:00, el va fi incinerat, așa cum și-a dorit. Cancan.ro, site-ul numarul…

- Rauri de lacrimi pentru cei cinci romani morti in Olanda. Adina Soreanu, soțul ei, Aurel Soreanu, fratele ei, Cosmin Zimbrea, și alți doi romani au avut parte de un sfarșit violent. Ei au murit in urma accidentului infiorator produs luni, in Olanda. Cei doi soți aveau un copil de doar doi anișori, iar…

- Accident tragic pe strazile din Franța! Raul George Voicu, un tanar șofer roman, și-a pierdut viața intr-un groaznic accident rutier petrecut in Franța. Accidentul s-a petrecut saptamana trecuta. Tanarul supraviețuise și a fost transportat la spital in stare grava cu un elicopter. Din pacate, din cauza…

- Andrei Gheorghe a murit luni, fiind gasit in baie, in casa pe care o deținea in Voluntari. Un om care avea grija de imobil i-a descoperit trupul neinsuflețit la ora 22:15, dar jurnalistul murise cu opt ore inainte, suferint un stop cardio-respirator. Prietenii și foștii colegi au transmis omagii pentru…

- Nicolas Sarkozy este anchetat pentru finantarea ilegala a campaniei prezidentiale din 2007, informeaza Reuters. Retinerea fostului sef de stat francez ar putea sa dureze pana la 48 de ore. Nicolas Sarkozy a fost plasat in custodie la sediul politiei judiciare din Nanterre (Hauts-de-Seine), marți (20…

- In plin divorț de Ilie Nastase, Brigitte demonstreaza inca o data ca este in mare forma. Pentru admiratori sau pur și simplu ca sa se simta bine in pielea ei, Brigitte a imbracat o pereche de pantaloni extrem de mulați și și-a scos la inaintare posteriorul in care a investit 4.000 de euro! Rezultatul,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat pentru astazi, 19 martie, la ora 15.00, Comandamentul de iarna. Edilul Capitalei ar putea anunta din nou inchiderea scolilor, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo de ger, lapovita, ninsori si polei, valabila in toata…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini senzaționale cu palatul „Mogulului Tipografiilor”, Sorin Peneș! Afaceristul are o vila impresionanta in Cartierul Primaverii, iar aroganța suprema pe care a facut-o acolo unde locuiește lumea buna este ca, in fața casei, a etalat un adevarat parc…

- Nervos dupa o cearta cu un alt șofer, un brailean de 38 ani a apasat pedala de accelarație și a depașit coloana formata la trecerea la nivel cu calea ferata. Accidentul a avut loc in cartierul Lacu-Dulce din Braila. Mașina in care se afla alaturi de soția sa a fost spulberata. Femeia avea doar 35 […]…

- Israela Vodovoz a fost inmormantata in Israel, vineri (16 martie), in prezența familiei. Liviu Arteni, fostul ei soț, se afla in Spania. Acolo era și cand a aflat ca femeia de afaceri s-a stins din viața. Potrivit unui apropiat al Israelei, fosta balerina ar fi ascuns suma de 200.000 de euro de Liviu.…

- Infirmierul german Niels Hogel a ucis 97 de pacienți. In fața anchetatorilor, barbatul a susținut ca a comis crimele „din plictiseala”, informeaza romaniatv.net. Procesul lui Niels Hogel va incepe pe 30 octombrie. Justiția germana a anunțat ca acest caz este unicat in istoria sistemului judiciar german.…

- Șansele ca Michael Schumacher sa-și revina complet sunt foarte mici. Motiv pentru care familia fostului pilot de Formula 1 este la pamant. Chiar și aceste condiții, rudele au hotarat sa expuna colecția impresionata de mașini a ex-campionului mondial la salonul Motorworld din Koln, din vara. Colecția…

- Miliardarul Sam Altman, in varsta de 32 de ani, a platit de curand o suma maricica, 10.000 de dolari, pentru a fi ucis. Barbatul vrea ca apoi creierul sa-i fie conservat. Sam Altman este unul dintre cei 25 de oameni care susțin financiar firma Netcome ce promite ca va asigura nemurirea creierului. Insa,…

- Traversare nepermisa in Piatra Neamț. Un barbat a fost incatusat de politisti dupa ce a fost prins ca a traversat printr-un loc nepermis și a refuzat sa se legitimeze, in zona Piața Centrala din Piatra-Neamț. Intreaga scena a fost filmata și postata pe Facebook. Filmarea s-a viralizat, iar oamenii i-au…

- Deea și Dinu Maxer sunt in culmea fericirii. Aflata la Maternitatea Polizu din Capitala, bruneta a anunțat ca familia lor s-a marit cu o fetița. Foarte mandra, soția artistului a urcat, pe contul personal de socializare, un buchet de flori colorate. „It’s a girl! (n.r. E fetița!) Prima fetița in familia…

- Da, este adevarat, o tanara a ramas masca dupa ce a picat examenul auto și i s-a explicat motivul! Cand i s-a dat foaia cu rezultatul examenului, a descoperit ca un porumbel de pe carosabil este cauza picarii testului. Tanara de 18 ani din Fagaras nu a trecut proba practica a examenului auto din cauza…

- Parlamentarul clujean arata ca primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, și-a reafirmat recent preocuparea pentru infrastructura sportiva a orașului, dezvoltarea acesteia și oferirea posibilitații unui acces cât mai larg al clujenilor la ea. “Ideea în sine…

- Analistii casei de brokeraj maghiare Concorde Securities considera ca Fondul Proprietatea (FP) are un potential de crestere de aproximativ 8,4% fata de cotatiile actuale, compania mentinand perspective pozitive in ciuda amanarii IPO-ului Hidroelectrica, dar si a sanselor scazute de vanzare a pachetului…

- Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lasatului sec de branza) Mt. 6, 14-21 Zis-a Domnul: Daca veti ierta oamenilor greselile lor, va ierta si voua Tatal vostru Cel ceresc; iar daca nu veti ierta oamenilor greselile lor, nici Tatal vostru nu va va ierta greselile voastre. Cand postiti, nu fiti tristi…

- Parintele Nectarie Vitalis s-a stins din viața pe 8 februarie, iar la prohodul sau au venit sute de persoane. Credincioșii cred ca parintele Nectarie și-a mișcat mana in coșciug, in timpul slujbei de inmormantare. Ei cred ca a facut asta in semn de binecuvantare. „Mana Cuviosului Nectarie Vitalis se…

- Autor: Ion ILIESCU Intervin foarte rar in spațiul public. Discreția a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicație colegilor mei de munca, atația cați mai sunt in viața. Este vorba despre o știre aparuta in Evenimentul Zilei, privitoare la cuantumul pensiei…

- Simona Halep (2 WTA) a sustinut marti o conferinta de presa la Doha, declarandu-se entuziasmata si in acelasi timp emotionata ca va imbraca un echipament Nike timp de patru ani, incepand cu turneul de categorie Premier 5.

- Logodna oficiala si nunta prevazuta anul acesta a printesei Mako, nepoata imparatului Japoniei, cu un tanar care nu este de origine nobila, au fost amanate pana in 2020, din cauza "lipsei pregatirilor", informeaza marti mass-media nipone, citate de AFP. Printesa Mako, 26 de ani, anuntase in septembrie…

- Florin Oancea este noul președinte al liberalilor deveni. Alegerile pentru desemnarea președintelui organizației municipale a PNL Deva s-au incheiat in urma cu puțin timp. Din totalul de 95 de voturi, Florin Oancea a obținut 85 de voturi. In cursa pentru șefia PNL Deva s-a inscris și Mirel…

- Costi, sotul mamei din Buzau care si-a pus capat zilelor la numai 23 de ani, a rupt tacerea. Barbatul indoliat a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ce s-a intamplat intre el si sotia lui inainte ca tanara sa-si ia viata. (CITESTE SI: Tanara de 23 de ani, mama a unei fetite, si-a…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor este vehiculat, de tabara Dragnea, ca varianta de premier, in locul lui Tudose, in cazul in care, in urma Comitetului Executiv Național se va ajunge la demisia șefului Executivului sau retragerea sprijinului politic pentru acesta. In așteptarea ședinței decisive din partid,…

- Banel Nicolita si-a ajutat fiecare membru al familiei, cu bani, apartamente si masini. Inclusiv Marian Nicolita, tatal fostului international, a beneficiat de ajutor. In ultimii ani, barbatul a fost sprijinit financiar de fiul sau, insa, chiar si asa, relatia lor a avut numai de suferit. Banel…