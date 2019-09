Stiri pe aceeasi tema

- In spațiul din Crișul Shopping Center, intins pe o suprafața generoasa, finisata cu decoruri premium și facilitați de cea mai inalta calitate, am avut intenția de a crea o oaza dedicata pasionaților de bijuterii. De la luminile ambientale care pun in evidența reflexiile seducatoare ale pietrelor…

- Ies la iveala noi detalii despre bestia din Caracal. Omul fusese la munca in Italia, acolo unde, conform informațiilor obținute de jurnaliștii RTV ar fi trait in concubinaj cu o femeie. Dovada ca Dinca nu este la prima victima sta chiar decizia autoritaților din Italia care i-au interzis accesul…

- Gheorghe Dinca are interdictie de a intra pe teritoriul Italiei, dupa ce a fost plecat alaturi de familie in aceasta tara pentru a munci. Barbatul a revenit insa in Romania dupa ce a fost acuzat ca ar fi vrut sa o violeze pe fiica unei femei cu care avea o relație amoroasa. Potrivit Mediafax, Dinca,…

- Comisia Europeana a publicat ieri lista de proceduri de infringement aferente lunii iulie 2019. Romania este menționata de mai multe ori, atat pentru faptul ca unele instalații industriale funcționeaza fara autorizație de mediu, dar și pentru ca țara noastra a inregistrat un “eșec sistemic in ceea…

- Alexandra Apostu se va afla in brigada care va conduce una dintre semifinalele EURO U19 la fotbal feminin: Germania-Olanda, anunța news.ro.Arbitrul roman va face parte din brigada condusa de Maria Marrota (Italia), alaturi de Ieva Ramanauskiene (Lituania). Al patrulea oficial al partidei a…

- Prima editie a Marelui Premiu International dedicat Tonului Rosu a fost castigata de un bucatar roman. Este vorba despre clujeanul Paul Siserman, fostul concurent de la MasterChef. Concursul a fost organizat in Italia la finele saptamanii trecute.

- Cea mai mare mina de diamante din lume, situata in Australia, vestita pentru gemele roz și roșii extrase, va fi inchisa de Rio Tinto Group dupa patru decenii de producție.Mina Argyle din vestul Australiei a transformat piața pietrelor prețioase din 1983, cand au inceput operațiunile de extracție,…

- Mina Argyle din vestul Australiei a transformat piata pietrelor pretioase din 1983, cand au inceput operatiunile de extractie, furnizand pietre pretioase atat pentru segmentul premium cat si pentru zona mai ieftina. Jucatorii din piata cred ca inchiderea minei va duce la o crestere a preturilor pe o…