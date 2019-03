Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Anca Pandrea a fost victima hoților in weekemnd. vedeta a fost jefuita in Piața Obor din Capitala. Anca Pandrea, in varsta de 73 de ani, a cazut victima hoților, in timp ce se afla la cumparaturi. Aceștia au lasat-o pe vedeta fara telefonul mobil recent achiziționat, potrivit click.ro. Ajunsa…

- Luna martie, luna cadourilor, te-a prins nepregatit si inca nu stii cum sa te revansezi fata de doamnele si domnișoarele din viața ta? Stim cu totii ca e din ce in ce mai greu sa faci un cadou diferit, un cadou unic, care sa nu te coste nici o avere, dar care sa faca pe […]

- Echinoctiul marcheaza sfarșitul iernii astronomice și inceputul primaverii astronomice, cand ziua si noaptea devin egale. Fenomenul are loc astazi, pe 20 martie, la ora 23.58, informeaza site-ul Observatorului Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”. Odata cu Echinocțiul de Primavara in emisfera de nord…

- Daca iți dorești un ten sanatos și stralucitor, atunci ar trebui sa ai grija de pielea ta și in timpul nopții, nu doar pe parcursul zilei. Specialiștii de la Estee Lauder au formulat un serum regenerant de ultima generație, care stimuleaza și regenereaza procesele de reparare ale pielii pe timp de noapte.…

- Cele mai frumoase mesaje de 8 Martie 2019. Urari care aduc zambetul pe buzele oricarei femei | albaiuliainfo.ro Ziua de 8 Martie este un bun prilej de a face o urare doamnelor și domnișoarelor din viața ta. Alaturi de urarea prin SMS nu uita sa daruiești un mic cadou deoarece doar o data in an se sarbatorește…

- Primavara s-a instalat oficial, așa ca este o perioada foarte buna ca sa-ți ajuți sau sa-ți convingi copilul sa stea cat mai mult in natura și sa faca mișcare. Una dintre cele mai bune metode pe care le ai la dispoziție ca sa-l determini pe copilul tau sa petreaca multe ore in aer liber este sa-i cumperi…

- Cel mai simplu mod in care sa slabești este sa urmezi o dieta cu apa. Spre deosebire de alte tipuri de regimuri, dieta cu apa implica, in esența, sa bei foarte apa. Dieta cu apa este insa o rețeta care funcționeaza doar pe termen scurt ca sa scapi de cateva kilograme. Daca vrei sa ai grija permanent…

- Familia lui Michael Schumacher a anuntat ca va celebra "victoriile acestuia, recordurile lui si implinirea a 50 de ani", joi, cand e ziua de nastere a septuplului campion mondial la Formula 1, informeaza BBC.