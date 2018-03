Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Timar (28 de ani) este din Arad si de mai multe luni desfasoara ample campanii de filantropie pentru copiii si batranii sarmani din mediul rural, actiunile sale starnind un val impresionant de solidaritate in randul romanilor din tara si strainatate. Este absolventa a Facultatii de Economie…

- Pana in aceasta seara la ora 20 ne aflam sub cod portocaliu de inundații, inclusiv la Cluj, iar forțele de intervenție ale MAI sunt pregatita sa raspunda la apelurile de urgența. Read More...

- Pantelis Kapetanos (34 de ani), fost jucator la FCSB și CFR Cluj, anunța revenirea in Romania și e tranșant in ceea ce privește conflictul dintre CSA și Gigi Becali. "Vreau sa revin in Romania. Sincer, vreau. Am fost aproape de Iași in vara, dar am ramas cu familia. Copiii sunt la școala aici, e mai…

- Fiecare dintre noi avem propriile opinii despre profesori, despre munca lor și felul in care credem ca ar trebui sa se comporte un cadru didactic. Și totuși, dincolo de meserie sta omul. Un om am descoperit și eu mergand sa discut cu directoarea Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi din…

- Clubul de fotbal a anunțat ca organizeaza preselecții in randul copiilor. Reprezentanții clubului de fotbal Hușana Huși au lasat un apel catre toți parinții, intitulat “Manifest pentru sport și mișcare”, prin care ii indeamna sa-și incurajeze copiii sa faca sport. In acest context, vor fi organizate…

- Doua mari proiecte ce vizeaza sanatatea aradenilor sunt tot mai aproape de a fi realizate. Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a semnat studiul de prefezabilitate, pentru ,,Construire Sectii Obstetrica – Ginecologie si Neonatologie, Sectie Chirurgie Infantila, Sectia Pediatrie”, din…

- Fitbit (NYSE: FIT), mai puternic brand global de dispozitive inteligente pentru monitorizarea sanatații și a activitaților fizice, anunța lansarea Fitbit Ace™. Produsul este gândit pentru a transforma orele de sport și mișcare în momente cât mai placute pentru cei mici și…

- Pacientii care urmeaza un tratament in spital pentru infectii respiratorii sau urinare comune au un risc mai mare de a suferi un atac de cord sau un accident vascular dupa terminarea treatamentului, potrivit unui nou studiu, informeaza Press Association luni. Dupa ce a analizat datele…

- Cei mai mulți copii din Romania le-au spus mamelor de 8 Martie “La mulți ani”, le-au daruit desene, felicitari și flori și s-au bucurat din plin de armonia acestei zile. Sunt insa și copii care nu pot face asta pentru simplul fapt ca nu avut parte niciodata de caldura mamei care sa ii inveleasca la…

- Sanatatea in alimentație este una din preocuparile constante ale parinților, aceștia fiind interesați indeosebi de lipsa aditivilor, conservanților și a zaharului, precum și de o nutriție echillibrata. Copiii, in schimb, sunt atrași de forme, arome, ambalaje captivante precum și de folosirea personajelor…

- Și-a dedicat viața cautarii pietrelor semiprețioase. A luat la pas sute și sute de parauri și paraiașe. A dormit prin paduri, sub cerul liber și a trecut prin foarte multe situații-limita. Face asta in continuare și spune ca atunci exista pasiune, restul nu mai conteaza. Cand nu cauta pietre, vine la…

- ndemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au insumat 298,4 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.746 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).In ianuarie, au beneficiat de acest…

- Daca unora le provoaca necazuri prea multa zapada, pe alții ii bucura. Copiii sunt cei mai fericiți in aceasta perioada, in special cei care au primit cadou o saptamana de vacanța. Au lasat deoparte temele și lecțiile și au ieșit la saniuș.

- In cursul anului 2017, pe linia prevenirii și combaterii faptelor de coruptie, Serviciul Județean Anticorupție Bihor a desfasurat un numar total de 73 de activitati de instruire/informare anticoruptie, la care au participat un numar total de 1.380 lucratori. In ceea ce privește colaborarea…

- Loboda, cunoscuta si sub denumirea de spanacul francezului sau spanac nemtesc de munte, este folosita, inca din antichitate, pentru deosebitele proprietati detoxifiante si antioxidante. Citeste si: Patriarhia, replica DURA la criticile privind finantarea de la buget pentru Catedrala: 'Este…

- „Parinții permisivi din Suedia au dat naștere unei generații de monștri?", se intreaba Judith Woods intr-un articol cu același titlu publicat in The Telegraph, care pune in discuție efectele modelului scandinav de a-ți crește copilul. Iar psihiatrul suedez David Eberhard, vine cu raspunsul in cartea…

- Dr. Quinn: 7 beneficii incontestabile ale ceaiului de mușețel Mușețelul este, fara doar și poate, una dintre cele mai populare și raspandite plante medicinale. Florile de musetel conțin matricarina si matricina, un mare numãr de flavonoizi, glucozide si, nu în ultimul rând,…

- Oferta salariala competitiva, preocuparea pentru angajati, timpul pentru viata personala, programul de munca flexibil sau oportunitatile de dezvoltare in cariera sunt doar cateva dintre asteptarile pe care profesionistii in IT le au in momentul in care opteaza pentru un angajator sau altul, arata…

- Inscriere clasa pregatitoare 2018: Care sunt varstele la care se pot inscrie copiii la scoala Astfel, parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligatia de a-i inscrie pe cei mici la scoala, in invatamantul primar, clasa pregatitoare. Parintii…

- Copiii care mananca peste cel putin o data pe saptamana dorm mai bine si au rezultate mai bune la scoala decat cei care nu au acest aliment in meniul lor, potrivit unui studiu publicat in Scientific Reports.

- O asociatie din Cluj da o mana de ajutor parintilor nevoiasi din alte judete care stau cu copilul internat in spital sau care vin cu el pentru tratamente sau analize si nu au unde sa stea. ONG-ul Life Education for All a gasit un apartament cu trei camere, aproape de centrul orasului, unde parintele…

- Avion cu 71 de pasageri la bord, prabusit langa Moscova: "Nu exista nicio sansa pentru a mai descoperi supravietuitori" Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit duminica la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza…

- „In timpul iernii, suntem tentați sa credem ca organismul nu are nevoie de aceeși cantitate de lichide ca vara și sa diminuam cantitatea consumata. Insa temperaturile scazute se pare ca pot inhiba senzația de sete, ceea ce are drept rezultat chiar deshidratarea organismului. In acest context, se poate…

- Ministrul Justiției, Alexandru Tanase, s-a intilnit cu președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului fața de Copii (CNPAC), Daniela Simboteanu. Ei au discutat despre consolidarea eforturilor in domeniul justiției juvenile. Copiii victime sau martori ai violenței au nevoi speciale in timpul procedurilor…

- O echipa de oameni de stiinta de la universitatile Dundee, Heriot Watt si Edinburgh din Scotia si de la Institutul Curie din Franta, susțin in urma unui nou studiu ca sistemul imunitar si nu mostenirea genetica ar reprezenta factorul-cheie in preventia cancerului. Cercetatorii francezi și scoțieni…

- Un pacient nu a putut fi preluat de un echipaj SMURD pentru ca exista riscul sa cada ușa autospecialei pe drum. Medicul sef UPU-SMURD Cluj, Cristian Ursu, a spus ca autospecialele sunt vechi și este nevoie rapida se investiții. ”Cele…

- Politistii calaraseni au desfasurat, la sfarsitul sapotamanii, activitati preventive pentru informarea, constientizarea si responzabilizarea elevilor. Astfel, oamenii legii au continuat activitatile educationale in Scoala Gimnaziala ,,Mircea-Voda’, elevii fiind informati cu privire la modalitatile de…

- Tabara pentru copiii cu probleme de autism din Galati Foto: Arhiva/ Maria Mandița La Galati iubitorii de miscare sunt invitati astazi la patinoar pentru a participa la o actiune caritabila în beneficiul copiilor cu nevoi speciale. Banii strânsi din taxa de intrare vor fi donati…

- La copii, infecțiile respiratorii acute (IRA) sunt și mai frecvente in zilele reci de iarna. Virusurile activate de temperaturile scazute afecteaza in special micuții cu varste sub patru ani, care inca nu au un sistem imunitar bun. Copiii devin și mai sensibili mai ales daca sunt in colectivitate, la…

- Nascuta, crescuta, școlita și casatorita in Piatra Neamț, Ioana Negoescu și-a petrecut jumatate din viața la țara. Cu oamenii din cele opt sate (acum șase) care formau comuna Pangarați și care au devenit mai mult decat pacienți. Ii cunoaște de la strabunici, la bunicii și copiii lor, care, la randul…

- Anuntul a fost facut de Asociatia Studentilor Farmacisti din Oradea, pe Facebook, scrie ebihoreanul.ro. "La 25 de ani multi se gandesc la vacante, petreceri sau examene de la facultate ...din pacate, colega noastra Larisa va face asta dintre Ingeri. Cu nemasurata durere in suflete ne luam ramas bun…

- O concentrație peste medie de vitamina B6 și de metionina, un aminoacid din structura proteinelor, reduce cu cel puțin 50% riscul de apariție a cancerului pulmonar, potrivit unui studiu efectuat in Europa și publicat in Statele Unite ale Americii, scrie realitatea.net.

- Riscul de aparitie a astmului in cazul copiilor scade daca acestia cresc in aceeasi casa cu un catel pe post de animal de companie, arata un studiu recent. Totusi, nu acelasi lucru este valabil atunci cand animalul de companie este o pisica....

- Cand vine vorba de ecrane, de accesul copiilor la tehnologie, ne intrebam adesea cum sa ii oferim copilului suficienta tehnologie ca sa se poata adapta contextului actual, dar, in acelasi timp, ca aceasta sa nu ii faca rau. Si astfel, consumul exagerat si nesanatos de device-uri online si…

- Fost student eminent al Facultatii de Medicina din Cluj, Cornel Pop a fost una dintre victimele odiosului Experiment Pitesti. Nemaiputand suporta chinurile, a devenit el insusi tortionar si a avut un sfarsit tragic.

- Nu mai puțin de 2.000 de copii și tineri instituționalizați din toata țara așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice trei ore pe saptamana și sa le ofere cunoștințe și indrumare. Programul educațional Ajungem MARI a dat startul inscrierilor pentru voluntariat in centre…

- Voluntarii din cadrul Ligii Studenților din Universitatea „Constantin Brancuși" din Targu Jiu au strans carti de la studenti si au construit, in holul Facultatii de Stiinte Tehnice, Medicale si Comportamentale, un...

- Ardeiul iute Aleppo, semintele de telina, cardamonul, chimionul, scortisoara si turmericul au fost intent studiate de catre profesori de la Facultatea de Medicina de la Universitatea din New York , dar si de la Harvard Medical School. Ardeiul iute Aleppo Ardeiul iute Aleppo este…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Aproape jumatate dintre copiii din Romania traiesc in saracie! O realitate dureroasa, pe care doi tineri inimoși din Cluj incearca sa o schimbe cu orice preț. Loredana și Saul au inființat platforma Art4Education și pana acum au facut fericiți sute de copii.

- Mircea Bravo, pe numele sau real Mircea Popa, este un tanar comediant din Cluj, in varsta de 30 de ani. Originar din Beclean, el a urmat cursurile Facultatii de Drept din Cluj, insa a renuntat la o cariera in avocatura pentru a se dedica unui hobby care l-a facut celebru in Romania.

- La aproape o saptamana dupa ce a izbucnit scandalul cu privire la videoclipul pe care l-a filmat in biblioteca Facultații de Medicina, Carmen Șerban a transmis un mesaj pentru toți cei care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare.

- Copiii din Casa de tip familial „Colt Alb" din Suceava au avut parte de o bucurie, in perioada sarbatorilor de iarna, dupa ce colectivul Ambulatoriului de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice din cadrul Spitalului Judetean Suceava, coordonat de medicul primar Claudiu Cobuz, le-a ...

- Vasile Miriuța, Ionel Danciulescu și Ionuț Nedelcearu l-au ajutat pe Moș Craciun pentru a oferi cadouri micilor dinamoviști la final de an. Copiii au plecat acasa cu sacoșele pline și au avut ocazia sa vada noua sigla a lui Dinamo creata special pentru sarbatorile de iarna.

- In urma videoclipului pe care l-a lansat, Carmen Serban a generat un adevarat scandal. Faptul ca filmarea a avut loc chiar la biblioteca Facultatii de Medicina, multi au rabufnit si au inceput sa o critice dur. Invitata in emisiunea „Acces Direct”, Carmen Serban a simtit nevoia sa dea niste explicatii…

- In urma donației, compartimentul a fost dotat cu pulsoximetre care ajuta la masurarea saturației in oxigen și monitorizarea insuficienței respiratorii, aparate de aerosoli și nebulizatoare utile in aerosoloterapia copiilor cu criza de astm, bronșiolite, bronșite și alte maladii specifice…

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu sunt topiți de dorul copiilor. Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu incearca…