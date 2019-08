(P) Nu poți renunța la alcool, tutun sau drog? Poți invinge dependența de alcool, droguri sau jocuri de noroc! Suna la 0722 863 222 și fa o programare la clinica ALIAT Suceava! Clinica Aliat Suceava este o clinica privata de tratament și recuperare a persoanelor cu probleme de dependența de alcool, droguri (inclusiv etnobotanice), tutun, jocuri de noroc, jocuri video, pornografie, internet, tulburari de alimentație, și a familiilor acestora. Daca te-ai decis sa renunți la ceea ce te facea sa fii dependent și iți strica relațiile cu familia sau cele de la serviciu, daca ai trecut prin etapa de dezalcoolizare sau dezintoxicare (etape care trebuie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

