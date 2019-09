(P) Noua colecție de bijuterii Pandora s-a lansat printr-o petrecere pink manifest Am incercat sa ne imaginam o viața lipsita de culoarea roz. Lipsita de veselia, indrazneala, tinerețea și exuberanța acestei nuanțe. Așa am realizat cat de mult iubim, de fapt, sa visam și sa traim in culori. Cat de mult ne regasim intr-o nuanța puternica și mai ales cum ne lasam inspirați de fiecare culoare și de unicitatea acesteia. Totul depinde de cum simțim noi pentru noi. Lansarea noii colecții de toamna 2019 Pandora a fost marcata de un astfel de manifest – o petrecere cufundata in cele mai aprinse și curajose nuanțe de roz, ce au „contaminat” toți invitații serii, iar The Ark s-a transformat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

