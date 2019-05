Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla 2019 care se deruleaza in aceasta perioada este o buna oportunitate pentru a scapa de rabla pe care o ai (daca nu intenționezi sa o restaurezi) și sa-ți iei o mașina noua. Cei care se inscriu in programul Rabla...

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au identificat si retinut pentru 24 de ore un tanar, din localitate, banuit de comiterea unor infractiuni de furt calificat. Acesta era specializat in spargerea bisericilor, dar a fost retinut de politisti pentru furtul unei posete.

- Elevii din clasele a II-a, a IV-a si a VI-a vor da testari de Evaluare Nationala, in luna mai. Notele nu se trec in catalog, insa rezultatele sunt utile pentru elevii, parinti si cadre didactice. Subiectele sunt concepute de Ministerul Educatiei, pe modelul testelor PISA. Subiectele pentru Evaluarile…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat, marți, pe Facebook, un raspuns la o intrebare primita de la un internaut, legata de pachetele de cocaina care au ajuns pe litoralul romanesc, potrivit mediafax. "Intrebare primita pe Facebook MAI:- ”Daca gasesc un pachet din ala pe plaja,…

- In 2018, Skoda a livrat peste 1.25 milioane de vehicule la nivel global, in creștere cu 4.4% fața de 2017, un nou record pentru constructorul din Cehia. Veniturile din vanzari au fost și ele in creștere, la 17.3 miliarde euro, iar profitul operational s-a ridicat la 1.4 miliarde euro. Pe fondul unui…

- Nimeni nu stie de unde vin acești bani. Insa beneficiarii au, in general, nevoie de ajutor. Printre ei este o vaduva care creste singura un copil The post Caz misterios: locuitorii unui sat gasesc bani in cutiile postale appeared first on Renasterea banateana .

- In perioada 18-29 martie, elevii din clasele XI-XII si XIII participa la simularea examenului de Bacalaureat 2019. Vor avea posibilitatea sa-si testeze competentele prin testari scrise, inainte de examenul din vara. “Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național se organizeaza pentru…

- Organizația Euro NCAP, recunoscuta la nivel european pentru testele de siguranța, a anunțat lansarea unui nou program de teste. Numit Green NCAP, noile teste evalueaza emisiile realizate in condiții de laborator și pe șosea și, in ciuda numelui, se adreseaza atat mașinilor electrice, cat și mașinilor…