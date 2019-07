Stiri pe aceeasi tema

- Prin cele doua finale europene consecutive, Liga Campionilor (2018) si Cupa CEV (2019), Volei Alba Blaj a castigat o ampla notorietate la nivelul voleiul din Europa, parcursul din ultimii ani al echipei din “Mica Roma” aducand dupa sine recunoastere la nivel european. Astfel, saptamana trecuta, doi…

- Ministrul adjunct american insarcinat cu fortele terestre ale SUA, Mark Esper, care devine luni ministrul apararii in exercitiu, se va duce la Bruxelles saptamana viitoare pentru o intalnire a ministrilor apararii din cadrul NATO, a anuntat miercuri Pentagonul, citat de Reuters. Presedintele Donald…

- Ziua de 25 mai 2019, zi frumoasa din luna florilor, a fost pentru noi, fostele eleve ale Liceului Pedagogic Suceava, promotia 1954, foarte importanta. Importanta in primul rand pentru ca ne-am intalnit, in numar mic ce-i drept, dar ne-am revazut, si in al doilea rand pentru ca, la initiativa ...

- Saptamana aceasta a debutat diferit, atat pentru un ofiter din cadrul Biroului Rutier Baia Mare, cat si pentru copiii Gradinitei nr. 27 din municipiu. Nu este vorba de o misiune atipica, ci de una dintre numeroasele intalniri pe care le au politistii cu cei mici, pentru a discuta siguranta lor. “Intalnirea…

- Antrenorul Gheorghe Hagi a anuntat, sambata seara, intr-o conferinta de presa, ca fostul international Gheorghe Popescu va deveni din sezonul urmator presedintele clubului FC Viitorul. Tehnicianul, care este si proprietarul clubului FC Viitorul, a mentionat totusi ca asteapta ca si Popescu sa confirme…

- Capitala fotbalului romanesc s-a mutat la Cluj Napoca! Este afirmația pe care o spun localnicii cu mandrie. Și exista adevar in ceea ce zic: CFR Cluj a caștigat al doilea titlu la rand, avand 5 campionate caștigate in 11 ani, o medie de un trofeu la doi ani. Unul dintre artizanii succesului, al unei…

- George Țucudean, campion cu FCSB, Viitorul dar și cu echipa din Gruia, s-a saturat sa tremure pentru trofeu pana in ultimul meci al sezonului. Tocmai de aceea, golgheterul la zi al Ligii 1 marturisește ca spera sa primeasca medaliile de aur duminica, dupa jocul cu CSU Craiova, din penultima etapa. ”…

- Vizita de lucru pe care urmeaza sa o efectueze premierul Ungariei, Viktor Orbán, la Washington, pe 13 mai, si pe parcursul careia premierul ungar va fi primit de presedintele american Donald Trump, va avea o importanta majora, a declarat joi, Péter Szijjártó, la o conferinta…