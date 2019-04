Stiri pe aceeasi tema

- Departe de a-l lua de urechi pe Mircea Lucescu, ma simt nevoit sa analizez o declarație care nu mi s-a parut corecta. Il Luce s-a legat de Valeri Lobanovski, fostul antrenor al lui Dinamo Kiev și al Uniunii Sovietice, poziționat pe locul 6 in topul all-time al tehnicienilor din fotbal, clasament realizat…

- Duelul de la Ovidiu dintre Viitorul și CFR Cluj a adus o faza foarte controversata in minutul 44, cand dobrogenii au solicitat penalty la o intervenție a lui Bordeianu asupra lui Denis Draguș. A fost o faza la limita, in care intarea puțin intarziata a lui Bordeianu l-a destabilizat pe Draguș, care…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a afirmat marti ca proiectul de ordonanta de urgenta prin care sunt modificate unele prevederi ale OUG 7/2019 ar merita aviz negativ din partea plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Intrebat de jurnalisti, la intrarea in CSM, ce aviz…

- Rezultatele in functie de regiune sunt dupa cum urmeaza: In Moldova: PSD 39- PNL 16- USR 8- ALDE 11- PMP 4- PLUS 5- Pro Romania 13- UDMR 0- Alt partid 4 (...)

- Puse in umbra de preocuparile pentru prezidentiale, alegerile europarlamentare marcheaza, totusi, un moment extrem de important in viata fiecarei tari. Cu conditia ca reprezentantii ei sa mearga la Bruxelles cu idei clare despre ce pot face pentru tara lor. Problema este ca nu se prea vede rolul unui…

- HOROSCOP 29 IANUARIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Se incing dispute aprinse in mediul in care, de obicei, aveai relatii armonioase cu toata lumea. De data aceasta esti cam nervos si refuzi dialogul pasnic, pentru ca ai impresia ca tu detii solutii la problemele tuturor. Daca ceilalti…

- Iarna a adus si o infuzie de sperante la ACS Poli, odata cu venirea unui nou antrenor principal, care va prelua si functia de manager general. Vorbim despre Valeriu Rachita, omul care vrea sa faca o revolutie in actualul lot al echipei. „Am acceptat dupa un telefon primit de la Fane Nanu, apoi de la…