(P) Merită să investești în cursuri de dezvoltare personală? Este o intreaga industrie dezvoltata in jurul nevoii umane de autodezvoltare și progres. In ultimii 10 ani au aparut zeci de firme care ofera cursuri de dezvoltare personala sau dezvoltare de abilitați și mii de specialiști precum trainer, coach sau consilieri pentru dezvoltare personala. Deși sunt voci care acuza ca totul este marketing și ca dezvoltarea personala nu se face cu un curs de jumatate de zi, eu cred totuși ca daca nu exista cerere iar clienții nu sunt mulțumiți, aceasta nișa nu s-ar fi dezvoltat atat de mult. Și este inca in creștere masiva. Dezvoltarea personala include activitați… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de profesori psihopedagogi din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale Dej a participat recent la un curs de formare profesionala in domeniul tehnologiei informațiilor și comunicarii ce a avut loc in Valencia, Spania. Programul de formare a cadrelor didactice este parte a Proiectului Erasmus cu finanțare…

- „Femeilor din ziua de astazi le lipsesc increderea, suportul moral, curajul, educatia universala si banii, dar cel mai deprimant este faptul ca din 12 persoane doar patru au planuri pentru urmatorii cinci ani”, a spus Daniela Irimia, antreprenor si trainer de dezvoltare personala. …

- Reducerea timpului acordat distractiei si odihnei sunt doi factori care pun in pericol stabilitatea vietii personale si profesionale a oamenilor, astfel incat se impune o mai mare echilibrare a acestor aspecte, potrivit specialistei in psihologie Johana Karla Longines, citata de EFE. Longines,…

- Detinuti de la Penitenciarul Giurgiu participa, in aceste zile, la diverse activitati cultural-artistice, printre care vizionarea unor piese la Teatrul ''Tudor Vianu'', cu scopul facilitarii dezvoltarii personale si reintegrarii sociale a acestora, au informat vineri reprezentanti ai…

- Dragi prieteni, Astazi s-a incheiat un alt capitol din activitatea mea profesionala. Ca prefect al județului Neamț, am incercat in cele aproape 11 luni de mandat sa fiu un factor mediator intre instituții și cetațeni, dar mai ales un garant al respectarii legii. Pot spune ca a fost o perioada in care…

- HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile cu prietenii sunt minunate. Este rost de iesiri in oras, de intalniri-surpriza si de conversatii de buna calitate. Chiar este posibil sa legi relatii noi sau sa reiei legatura cu persoane cunoscute demult, dar de care nu mai…

- Esteto.ro, magazinul online cu produse beauty fondat de catre Octavian și Elena Jomir în 2013, devine marketplace începând cu luna martie a acestui an, în urma unei investiții totale de 50.000 de euro. În…

- Mercedes-Benz a anunțat investiții de 100 de milioane de euro in producția de baterii pentru mașini electrice in Bangkok, capitala Thailandei. Investiția va fi derulata alaturi de partenerul sau local Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP).

- Sanpetru Residence, unul din cele mai mari proiecte rezidențiale aflate in dezvoltare in Brașov și imprejurimi, va ajunge in acest an la 800 de locuințe finalizate, dupa livrarea a aproape 200 de noi apartamente și case. Investiția totala in dezvoltarea proiectului va ajunge astfel la 12 milioane de…

- Prin intermediul acesteia vor avea acces la un sistem complet de productie si desfacere, beneficiind in acelasi timp si de reprezentare in fata institutiilor statului, consiliere pentru atragerea de fonduri europene sau cursuri de formare profesionala. Uniunea de cooperative va reprezenta…

- Ca urmare a demersurilor facute de rectorul UO, prof. univ. dr. habil. Constantin Bungau, si de prorectorul Ligia Olivia Burta, care coordoneaza aceste activitati, Ministerul Educatiei Nationale a alocat Universitatii din Oradea fonduri in suma totala de 250.000 de lei in vederea organizarii activitaților…

- Romania se afla pe penultimul loc in Uniunea Europeana ca procent al angajatilor care urmeaza cursuri de perfectionare, conform celor mai recente date disponibile, emise luni de Biroul european de statistica Eurostat.

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele...

- Achiziția deschide calea ca Mercedes si BMW sa produca taxiuri fara sofer, transmite Reuters. Car2Go - DriveNow, combinare de servicii Daimler si BMW, cei mai mari producatori de automobile de lux din Germania, sunt deja in negocieri pentru a combina serviciile lor de car-sharing, Car2Go…

- ONG-urile, grupurile de inițiativa sau APL-urile, mai au 3 zile sa își înscrie cauzele la evenimentul „8 ore peste program pentru o cauza buna”. La Tekwill voluntari specializați în marketing, comunicare, social media, fundraising, IT, copywriter, vânzari,…

- Transformarea mediului de business obliga liderii sa se transforme și ei. Mediul de operare al companiilor este puternic influențat de ritmul schimbarilor și complexitatea provocarilor. În acest mediu, caracterizat de volatilitate ridicata, incertitudine, complexitate și ambiguitate, liderii…

- Lectura este un mijloc minunat de relaxare si detasare, dar si o modalitate de a descoperi lucruri interesante, de a calatori virtual in spatiu si timp sau de dezvoltare personala. Cititul ramane un pas fundamental in procesul de dezvoltare spirituala, intelectuala, personala. Cu cat copiilor le este…

- Activitatea din unitatile de invatamant din judetul Ialomita se va desfasura marti dupa programul normal, a decis luni dupa-amiaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Ialomita.

- Cinci viitori salvatori montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea participa, in perioada 17 februarie – 4 martie, in stațiunea Parang din județul Hunedoara, la activitatea de formare, pregatire profesionala si evaluare naționala. Aceasta acțiune este organizata…

- Lectura este un mijloc minunat de relaxare si detasare, dar si o modalitate de a descoperi lucruri interesante, de a calatori virtual in spatiu si timp sau de dezvoltare personala. Cititul ramane un pas fundamental in procesul de dezvoltare spirituala, intelectuala, personala. Cu cat copiilor le este…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat la 22 februarie 2018 la conferinta cu tema "Romii: contributii la dezvoltarea statului roman", organizata de European Roma Institute for Arts and Culture. In interventia sa din deschiderea…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna și-a propus sa organizeze, in anul 2018, 35 de programe de formare profesionala, pentru aproape 500 de șomeri, conform datelor oferite de catre conducerea instituției. „In ceea ce privește planul de formare profesionala, anul acesta avem…

- CALIFICARE….Directia pentru Agricultura Vaslui anunta doritorii ca, in perioada urmatoare, vor fi organizate cursuri de formare profesionala in agricultura. Doritorii vor obtine certificate de atestare profesionala si sunt obligati sa depuna un dosar care sa contina o serie de documente, dar si sa achite…

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- Nu investesti in dezvoltarea personala Benjamin Franklin, primul milionar din SUA, era cunoscut pentru celebrul citat "investitiile in tine insuti genereaza cel mai mare castig". Adesea oamenii depind prea mult de angajatori cand vine vorba despre dezvoltarea personala. "Daca vrei sa prosperi, trebuie…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca patru secretari de stat din partea formatiunii sale sau cu functii asimilate vor fi schimbati in zilele urmatoare pentru ca nu au performat pe cele doua componente stabilite de partid - profesionala si politica. Biroul Politic Executiv…

- Danezul Morten Olsen, unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti pe care i-a dat tara sa, a anuntat ca nu va mai antrena nicio echipa si ca isi incheie activitatea profesionala. "Am 68 de ani si nu voi mai antrena. Dupa mai mult de patruzeci de ani in lumea fotbalului, este timpul pentru a face si alte…

- Pe parcursul anului trecut, rezultatele economice au fost in crestere comparativ cu 2016, iar aceasta tendinta s-a mentinut inclusiv in luna noiembrie. Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in luna noiembrie 2017 au insumat 8092, in crestere cu 3,7% fata de cele din luna noiembrie…

- In anul 2017 Tribunalul Buzau a avut de solutionat un total de 11630 cauze, in crestere cu 800 dosare ( reprezentand un procent de 7,38%) fata de anul 2016, cand a avut de solutionat un numar de 10.830 cauze.

- La gala de premiere, Iasul a fost reprezentat de primarul Mihai Chirica si de cei ai industriei IT. „Este un premiu pe care il merita iesenii, Iasul si companiile care au avut indrazneala si au si reusit sa investeasca aici. Eu tuturor le multumesc in aceeasi maniera, acest premiu ar trebui sa stea…

- Un numar de trei cursuri de formare profesionala, pentru un total de 42 de persoane, sunt programate sa inceapa in cursul acestei luni, in organizarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Este vorba despre doua cursuri de competențe civice și sociale și pentru un numar…

- Autoritațile locale din Vulturu vor participa astazi la o slujba de sfințire a sediului primariei. Vechiul imobil a fost reabilitat, modernizat, extins și dotat cu toate utilitațile. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai administrației județene, parlamentari, șefi ai unor…

- Laura Toporascu Pentru a veni in sprijinul șomerilor care nu au o calificare sau vor sa se reorienteze din punct de vedere profesional, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui organizeaza lunar o serie de cursuri. “Pana la sfarșitul anului trecut, 630 de persoane (599 de șomeri…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare- IBA- Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, sector 2, strada Dinu Vintila, nr. 6, tel: 021 .210.91.28, www.bioresurse.ro, este coordonatorul contractului de finantare POCU/8213111 06773 din data de 11.01.2018.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a organizat, in anul 2017, 17 cursuri pentru șomerii din evidența sa. In aceasta perioada, Agenția face inscrieri pentru o noua serie de programe de formare profesionala. Potrivit directorului executiv al instituției, Kelemen Tibor, pentru…

- Managerii estimeaza o stabilitate a activitatii in industrie si servicii, o crestere moderata a numarului de salariati in servicii precum si un avans al preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, pana in martie, potrivit tendintelor in evolutia activitatii economice in perioada ianuarie…

- Tot mai multi moldoveni se plang ca le sunt incalcate drepturile la protectia datelor personale si la viata privata. Numarul petițiilor creste de la an la an, potrivit Centrului National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.

- Incepand din acest an, elevii care se pregatesc pentru specializarea electromecanic la Colegiul Tehnic Campulung iși desfașoara orele intr-un atelier de practica nou, amenajat de Holcim Romania. De asemenea, toți elevii colegiului vor invața principiile și vor fi instruiți in domeniul Securitații și…

- Scoala profesionala "Tivai Nagy Imre", din localitatea Sanmartin, va organiza, in premiera, cursuri de grajdar (ingrijitor cai), autoritatile locale si judetene dorind ca domeniul ecvestru sa devina unul prioritar, se arata intr-un comunicat remis de Consiliul Judetean (CJ) Harghita, informeaza...

- Desi copiii au ritmuri de dezvoltare diferite, parintii adora sa-i compare cu ai rudelor sau prietenilor. Daca esti ingrijorat de dificultatile copilului tau de a vorbi, specialistii recomanda cateva metode care sa-i ajute sa-si comunice mai usor emotiile, sentimentele si gandurile.

- Aflata inca de la inființare in slujba mediului de afaceri, conducerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Teleorman, la solicitarea persoanelor fizice interesate și a agenților economici care doresc sa-și califice personalul conform prevederilor legale, organizeaza cursuri de pregatire profesionala…

- Deși prevederile noului Cod fiscal diminueaza bugetul local al Municipiului Sebeș cu circa 3 milioane de Euro, influențand o parte din planul de investiții, primarul Dorin Nistor nu renunța la achiziționarea unui autolaborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului pe raza administrativ teritoriala…

- Iranul a interzis învatarea limbii engleze în scolile primare, a anuntat un responsabil din sectorul educatiei, dupa ce liderii islamici au estimat ca învatarea timpurie a acestei limbi deschide calea „invaziei culturale” occidentale, transmite agentia Reuters.…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca va organiza, in luna ianuarie a acestui an, 84 de programe de formare profesionala, la nivel național. Potrivit ANOFM, in județul Alba sunt programate doua cursuri gratuite, pentru meseriile de lucrator finisor in construcții și agent de securitate,…