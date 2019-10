București, 7 octombrie 2019: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, lanseaza campania „Medicii schimbarii”, un demers menit sa creasca increderea romanilor in sistemul de sanatate. Subfinanțat și supraaglomerat, sistemul de sanatate romanesc se confrunta cu multe provocari, insa inițiativa aduce in lumina reflectoarelor aspectele pozitive și reprezinta dovada ca se poate mai bine. Demersul Medicii schimbarii vorbește despre modelele pozitive din sistemului medical romanesc și demonstreaza ca evoluția se produce din interior, inspirandu-ne sa avem incredere in profesioniștii…