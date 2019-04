(P) Luminițe pentru viață – ajută un bebeluș să trăiască prima lui aniversare Campania semnata de Trussa și Fundația Sensiblu trage un semnal de alarma asupra cauzei mortalitații infantile in Romania Luminițe pentru viața, inițiativa dezvoltata de brandul Trussa, in parteneriat cu Fundația Sensiblu, aduce in prim plan o statistica alarmanta pentru societate – Romania este pe primul loc in U.E. la mortalitate infantila. In 2017, 1.360 de bebeluși au murit inainte sa implineasca un an, iar in 2016, 1.398 de bebeluși nu au supraviețuit primei aniversari. Cauzele directe ale acestei statistici sunt afecțiunile perinatale, care se declanșeaza in timpul sarcinii sau imediat dupa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

