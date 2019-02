(P) LIDL Romania si-a imbunatatit cu 17% strategia de management al carierei in 2018 si a obtinut certificarea "Top employer" pentru al treilea an consecutiv

Stiri pe aceeasi tema

- Finalistii premiilor MEP Awards, distinctii acordate pentru a aprecia activitatea si contributia membrilor Parlamentului European la dezvoltarea legislatiei europene au fost desemnati in cursul acestei saptamani. Eurodeputatul Claudia Tapardel se regaseste in onoranta postura de a fi fost nominalizata…

- Nathan Chen, campionul mondial en titre, a cucerit pentru al treilea an consecutiv titlul de campion al Statelor Unite la patinaj artistic, gratie unui program liber uimitor, duminica la Detroit (Michigan), informeaza AFP. Chen, in varsta de 19 ani, este primul patinator care reuseste…

- Goerges se afla la al doilea succes consecutiv la Auckland. Au mai obtinut de doua ori consecutiv titlul la Auckland Patty Fendick (1988, 1989) si Eleni Daniilidou (2003, 2004). Andreescu, 18 ani, le-a eliminat la Auckland, intre altele, pe daneza Caroline Wozniacki, locul 3 WTA, si pe americanca Venus…

- Manchester United merge ”ceas” dupa numirea lui Ole Gunnar Solskjaer. ”Diavolii” au castigat al treilea meci consecutiv sub comanda nordicului. Ultima victima s-a numit Bournemouth, de care starurile lui United nu au avut mila. 4-1 a fost scorul final, scrie Mediafax.Balul a fost deschis de…

- Metarankingul Universitar 2018, clasament realizat de asociația Ad Astra a Cercetatorilor Români utilizeaza metodologia propusa de membrii High Level Experts Group numiti în anul 2016 de ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii, având rolul de a reuni riguros, într-un sistem…

- Sambata, 8 decembrie, la Bucuresti s-a desfasurat Turneul Campionilor Tenis 10 MPG. Au fost prezenti peste 100 jucatori cu varsta maxima de 10 ani, din toate zonele tarii. Asociatia Club Sportiv „Nada Florilor" Falticeni a fost reprezentata, in competitia castigatorilor turneelor ...

- Saptamana trecuta, a fost aprobata Ordonanta de urgenta privind continuarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de invatamant pre-universitar de stat. In judetul Dambovita de Programul pilot de acordare a unui suport alimentar vor beneficia…

- Foametea in America Latina si in Caraibe a crescut in 2017 pentru al treilea an consecutiv si a devenit o problema care afecteaza 39,3 milioane de oameni, reprezentand 6,1 % din populatia regiunii, a avertizat miercuri FAO intr-un raport preluat de EFE. Tara in care a crescut cel mai mult…