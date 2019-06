(P) Last Minute Delta pentru Toți – tarife de la 609 lei/persoană! Luna iunie este perfecta pentru escapade in Delta Dunarii, cand vremea este placuta pentru plimbari in natura sau cu barca, dar și pentru plaja. In plus, vacanțele Delta pentru Toți sunt tot mai accesibile turiștilor, grație ofertei Platește 1, Merg 2 de la Gulliver Delta Resort 3* Uzlina. Pachetele turistice de la Gulliver Delta Resort 3* includ: 3 nopți de cazare cu pensiune completa tip bufet, transport autocar București și transferuri barca Murighiol-Uzlina-Murighiol – la tarife imbatabile de la 609 lei/persoana (plecarea Last Minute din 06.06) și de la 669 lei/persoana (valabil pentru plecarile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Delta Dunarii este una dintre destinațiile populare ale verii, unde iți poți gasi relaxarea la o plimbare cu barca pe lacurile mozaicate sau te poți aventura in drumeții in padurile de nisip. Daca nu ai inca planuri pentru vacanța de vara poți lua in calcul un sejur de 4 sau 5 zile, de la Gulliver Delta…

- In prima luna de vara, poți descoperi Delta Dunarii la tarife reduse cu 50%! Gulliver Delta Resort 3* revine cu oferta Platește 1, Merg 2 la pachetele Delta pentru Seniori și Delta pentru toți ce includ 3 nopți de cazare cu pensiune completa, transport autocar și transferuri barca Murighiol-Uzlina-Murighiol,…

- Pentru relaxare sau aventuri in natura, Delta Dunarii poate fi cea mai inspirata alegere, mai ales in luna mai cand vremea este calda, iar ofertele la vacanțe sunt tot mai tentante! Gulliver Delta Resort 3* a lansat oferta speciala de tip *Platește 1, Merg 2 ce include un sejur de 3 sau 4 nopți cu…

- Perioada ideala pentru escapade in Delta Dunarii este luna mai, cand natura se da in spectacol in fiecare zi, prilej excelent sa-ți faci planuri de vacanța la Gulliver Delta Resort 3*! Profita de *oferta speciala Platește 1, Merg 2 și rezerva acum un sejur de 3 sau 4 nopți cu pensiune completa tip bufet,…

- Luna mai este excelenta pentru vizite in Delta Dunarii, cand peisajele sunt spectaculoase, iar ofertele la vacanțele Gulliver Delta Resort 3* sunt mai tentante ca oricand. Profita de *oferta Platește 1, Merg 2 și rezerva acum un sejur de 3 sau 4 nopți cu pensiune completa tip bufet, transport autocar…

- Autoritațile verifica litoralul romanesc in cautarea pachetelor cu cocaina care au aparut in mai multe stațiuni. Drogurile provin, cel mai probabil, din transportul esuat la finalul lunii martie pe plaja dintre Sulina si Sfantu Gheorghe, un transport care se pare ca era mult mai mare. In 48 de ore,…

- „Noi ne bucuram totusi ca este o captura, daca nu ma insel, cantitativ, a doua captura ca insemnatate in Romania. Pe mine, recunosc ca m-a bucurat aceasta captura. Niciodata o astfel de situatie nu ramane neanalizata la nivelul ministerului. Noi avem in fiecare saptamana o analiza a activitatii -…

- Polițiștii de Frontiera din Tulcea au descoperit aproximativ o tona de droguri de mare risc intr-o salupa abandonata intr-o zona de plaje salbatice. Aceasta ar putea fi cea mai mare captura de heroina din ultimii trei ani. Cele 980 de kilograme de heroina au fost gasite in salupa de catre un localnic,…