Stiri pe aceeasi tema

- ”Ma intreaba unii așa ca ce-i cu referendumul asta, de ce trebuie sa facem noi referendum? Istoria este importanta și trebuie sa ne uitam inainte sa vedem de ce votam. Au venit niște oameni tare inimoși sa-mi spuna ca Iașiul are nevoie de autostrada. Așa este! Și atunci de ce nu se face autostrada?…

- “Calatoria apostolica pe care Papa Francisc o face in țara noastra e un prilej nemaipomenit sa ne cunoaștem mai bine istoria și sa privim mai atent compoziția societații noastre. Națiunea romana, așa cum am primit-o de la cei care au infaptuit Marea Unire din 1918, este alcatuita din romani și etnici…

- Taie in carne vie! O multinationala din Romania da afara masiv si pune lacatul pe aproape jumatate din locatii. The post Taie in carne vie! O multinationala din Romania da afara masiv si pune lacatul pe aproape jumatate din locatii appeared first on Renasterea banateana .

- "Situația de acum este mult mai grava decat cea din 2017 din cauza a ceea ce face PSD, de aceea noi toți, electoratul din Romania, poporul din Romania trebuie sa aiba ocazia și posibilitatea sa se pronunțe asupra unor probleme de interes. De aceea este necesara mai mult ca niciodata o noua consultare…

- Jumatate (50%) dintre romanii din mediul urban detin animale de companie, potrivit unui studiu efectuat pe baza a 15.740 de respondenti din site-ul toateanimalele.ro. De asemenea, tot potrivit studiului, aproximativ 33% dintre romanii care detin animale de companie au doar caini, in timp ce aproximativ…

- Acțiunea este organizata de Asociația Sport Montan Sacele intre 8 și 14 aprilie, iar la ea sunt așteptați sa participe voluntari din Sacele, dar și din Brașov. Luna aprilie a fost declarata de administrație o luna a curațeniei de primavara la Sacele. Ne place sa mergem pe munte, sa alergam pe dealuri,…

- Ministerul Transporturilor ”va face dragajul Dunarii in regie proprie” Ministerul Transporturilor va face dragajul Dunarii în regie proprie pentru a asigura conditii mai bune de navigatie pe tot parcursul anului, astfel încât transporturile de marfuri pe cale navigabila sa creasca.…

- "Avem o sansa unica sa restartam Romania acum", a spus Mandachi, apreciind ca nu se va "lecui" pana cand nu va exista autostrada la Suceava. "Eu nu am trait niciodata un asemenea moment de solidaritate intre toti romanii, fie ca fac parte dintr-un partid politic, fie ca sunt doctori, avocati, fie ca…