- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Cornea , eseist, publicist si filosof (n. 1952); Constantin Sava aka DJ Sava , producator , DJ si compozitor (n. 1973); Crina Pintea , handbalista (n. 1990); Cristi Puiu , regizor (n. 1967); Cristian Gavra , fotbalist (n. 1993); Eleonora Pascu , germanist…

- Ce s-a intamplat azi, 29 martie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 29 martie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. Pe data de 29 martie, acum 14 ani, in 2004, șapte țari din Europa de Est, printre care și Romania, deveneau membre oficiale ale NATO.…

- Dupa ce saptamana trecuta anuntam ca albumul “Firepower” de la Judas Priest e cel mai bine plasat album al formatiei in topul Billboard, fiind pe pozitia 5, in aceasta saptamana acesta a ajuns pe primul loc in US Top Hard Rock Albums Billboard. Cel de al 18 material al britanicilor este prezent in toate…

- Ora de Vara a fost introdusa in timpul Primului Razboi Mondial, din ratiuni legate strict de acest conflict. Germania și Austro-Ungaria au fost primele țari care au introdus acest sistem, incepand cu 30 aprilie 1916, in scopul economisirii rezervelor de carbune necesare producției de razboi.…

- ''Consemnam un succes pentru delegatia Romaniei, mai ales ca am avut o concurenta serioasa. Vorbim despre tari ca Austria, Finlanda si Bulgaria. Un astfel de summit se organizeaza din doi in doi ani, ultimul fiind gazduit in 2017 de capitala Slovaciei, Bratislava'', a declarat Gheorghe Falca, potrivit…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunța deschiderea primului centru de training local Allied Telesis in Romania. Programul ofera celor interesați, parteneri sau utilizatori finali, posibilitatea de specializare in…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) va suplimenta cu 14 numarul de posturi din aparatul propriu, masura valabila pana la 31 august 2019, in vederea asigurarii activitatilor de pregatire si exercitare a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei. 'Ministerul…

- MFP propune inființarea unui post de secretar general adjunct avand in vedere creșterea volumului activitații determinat de inființarea Centrului Național pentru Informații Financiare (C.N.I.F). Totodata, Romania urmeaza sa exercite, pentru prima data, Președinția Consiliului UE, in perioada 1 ianuarie…

- Tinerii din UE vor putea sa calatoreasca gratis cu trenul in toata Europa. Planul imbogațirii culturale ar putea schimba vieților tinerilor. In vara anului 2018, Comisia Europeana ofera tinerilor din țarile UE bilete de tren gratis pentru a calatori in țarile blocului comunitar și nu numai. Potrivit…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis recent, ca analizeaza operatiunea prin care PIF Industrial SRL impreuna cu Dedeman SRL preiau companiile Cemacon SA si Cemacon Real Estate SRL. PIF Industrial S.R.L si Dedeman S.R.L fac parte din acelasi grup de companii, relateaza Mediafax.PIF…

- Peste 130 de cadre didactice au participat la formarile organizate anul acesta Dupa ce a organizat mai multe sesiuni de formare pentru facilitatorii educaționali din 4 județe, programul de educație cinematografica CinEd Romania intra in urmatoarea etapa. In luna martie vor avea loc 20 de proiecții dedicate…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.436 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta Spitalul Militar a incheiat un contract de furnizare substante de contrast 4 loturi. Firma castigatoare este Farmexpert D.C.I. SRL, cu sediul social in Bucuresti. Valoarea totala a contractului este de 138.495 lei, fara TVA. Obiectul contractului, potrivit licitatiapublica.ro:…

- Germania vrea sa angajeze sute de romani, nemții cautand 700 de persoane pentru a le angaja prin Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca. Cei interesați de un loc de munca pe plaiuri nemțești trebuie sa știe ca potrivit datelor rețelei EURES, sunt disponibile: 400 job-uri manipulant bagaje,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti. "In MCV se vorbeste…

- Angajatorii din 12 tari situate in Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin reteaua Eures, 1.317 de locuri de munca, cele mai multe fiind in Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, în Germania există 700…

- DNA isi prezinta miercuri bilantul de activitate pe 2017, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei."Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- Actrița Tamara Buciuceanu-Botez, Universitatea Babeș-Bolyai și Filarmonica George Enescu primesc cele trei distincții speciale la Gala Premiilor Radio Romania Cultural, eveniment care va avea loc luni, 19 martie, de la ora 19:00, la Teatrul Odeon din București. Premiul RADIO ROMANIA 90 ii va fi acordat…

- In urma cu cateva luni, un ziar proguvernamental turc scria ca „Turcia poate invada Europa in trei zile“. Invelit in retorica belicoasa si nationalista, destinata mai ales consumului intern, sta un sambure de adevar: capitalul turcesc este in expansiune in Europa si domina in Europa de Est, unde…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema…

- Ultima semifinala Eurovision Romania 2018 are, duminica, la Sighisoara. Dupa premiera de la show-ul precedent, cand concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamant, in Salina Turda, duminica, participantii la concurs vor canta pe scena unde, in urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- La inceputul anului viitor, Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, una dintre cele mai mari provocari din ultimii zece ani de apartenența la UE. Printre altele, pregatirile necesita o creștere a capacitații administrative. Adica oameni mai mulți și experți mai bine pregatiți. Potrivit…

- AUDIO: Cum am scapat din iadul de la Stalingrad Veteranul de razboi Valentin Stefanovici la domiciliul lui Bucuresti, februarie 2017. Foto: MApN. Valentin Stefanovici, Omul-Centenar - Data nașterii: 9 februarie 1918 - Locul nasterii: comuna Potelu, județul Dolj - Participare pe front: 1940 - 1943…

- Operatorul low-cost romanesc Blue Air anunța lansarea unei rute noi, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, începând din 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca.…

- JO DE IARNA 2018. Startul a fost dat cu patru partide curling dublu mixt, desfasurate simultan joi dimineata, la centrul de curling de la Gangneung, oras de coasta care gazduieste probele pe gheata din cadrul JO 2018.Intr-unul dintre cele patru jocuri, formatia Statelor Unite a invins cu…

- Biroul de informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:La data de 06 februarie 2018, va avea loc reuniunea anuala pentru prezentarea Raportului…

- La Koln, Germania, compania romanesca SIMEX a primit vizita oficiala a unei delegatii din partea Centrului Expozitional "Exportsentr" din Moscova, Federatia Rusa, condusa de d-na Tatiana Anatolevna Samuseva. Motivul vizitei: din ce cauza in ultimii 3 ani fabricile romanesti de mobila nu mai participa…

- Romania este la doar cateva ore de zbor din orice colț al continentului. Acesta oportunitate i-a facut facut pe mulți artiști cu dare de mana sa se mute peste granița și sa vina acasa doar la evenimente. Veteranul hip-hopului Mihai Bitza, Mihai Margineanu, Narcisa Suciu, Flavius Teodosiu ori Dj Rynno…

- „Cand doctorul cel bun intra in salon, bolnavul incepe deja sa se vindece”. Citatul imi vine in minte de fiecare data cand il intalnesc, in cabinetul sau mereu plin de pacienti asupra carora se concentreaza cu atentie, in liniste, pe medicul timisorean Ioan Ometa, unul dintre cei mai vechi specialisti…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, in aceasta dimineața, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la București a Trio-ului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, și care…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a participat luni, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la Bucuresti a Trio-ului de Presedintii ale Consiliului UE din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, si care mai include Finlanda si Croatia, context…

- Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate, liderul industriei Smart City, organizeaza joi, 29 martie 2018, cea de-a doua editie a evenimentului cu participare internationala - Smart City Urban Projects. Evenimentul este gandit ca o platforma directa de vanzare intre cei care dezvolta si integreaza…

- Acum cateva zile, in Romania a avut loc o vizita istorica, aproape trecuta cu vederea din cauza tulburarilor politice interne. Pentru prima oara in 100 de ani de relatii diplomatice, la Bucuresti a sosit premierul Japoniei.

- Narcisa Suciu s-a destainuit in cadrul unui interviu in care a vorbit despre viața sa din Finlanda, dar și despre Romania, de care ii este foarte dor. Narcisa Suciu este stabilita de zece ani in Finlanda, acolo unde este casatorita cu Veikko Miettinen . Familia locuieste in oraselul Outokumpu. Narcisa…

- Un adolescent de 15 ani din județul Salaj a murit din cauza gripei, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile. Acesta este al doilea deces cauzat de gripa dupa ce autoritațile medicale din București au confirmat decesul unei femei in varsta de 69 de ani. Un adolescent…

- Continuam sa fim facuți de rușine in fața unei lumi intregi. Continuam sa fim tarați in noroi și involuție, doar pentru ca așa vrea un singur om. Pentru ca atat la București, cat și in teritoriu, cei care conduc, deși realizeaza gravitatea situației din propria caruța, sunt, probabil, șantajați cu tot…

- Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiei sunt cateva dintre elementele ce atrag investitorii japonezi in Romania, a apreciat Norio Maruyama - director general pentru presa si diplomatie publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) japonez. Maruyama, care este…

- Peste 3200 de elevi de gimnaziu și liceu au beneficiat de programul educațional in primii 2 ani de activitate. CinEd, programul european de educație cinematografica pentru tineri, a ajuns la cel de-al treilea an de activitate și va organiza in luna ianuarie o serie de formari destinate facilitatorilor…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarșitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB. Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe premierului…

- Dialogurile premierului Japoniei, ce urmau sa se desfașoare la Palatul Victoria, au fost anulate de oaspeți. Un director adjunct din cabinetul premierului japonez va conduce o mica delegație la sediul guvernului din București pentru discuții cu vicepremierul roman care nu este nici el cert, intrucat…

- Presedintele Klaus Iohannis îl va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, în cadrul vizitei oficiale pe care înaltul demnitar nipon o întreprinde la Bucuresti.

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

