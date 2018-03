Stiri pe aceeasi tema

- Dobanzile mici la depozite ii lasa pe deponenți cu mai puțini bani decat au adus la banca. Daca mai punem la socoteala si inflatia record, pierderile cresc si mai mult.Dobanzile sunt atat de mici, incat deponenții risca sa piarda bani in loc sa ii caștige. Cine pune azi doua mii de lei intr-un…

- Grupul KMG International (KMGI), fostul Grup Rompetrol, controlat de grupul kazah de stat KazMunayGas, a inregistrat anul trecut rezultate si operatiuni record, in linie cu evolutia pozitiva inceputa in 2012 – momentul cheie al finalizarii cu succes a programului de modernizare si crestere…

- "Anul 2017 reprezinta un punct cheie in evoluția Grupului, nu doar pentru rezultatele record atinse, ci și pentru ca am reușit sa consolidam și sa transformam activitațile Grupului la nivelul unui leader regional. Acum este momentul și suntem pregatiți pentru a trece la alt nivel, sa ne…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piata locala de fuziuni si achizitii. Numarul tranzactiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzactiilor a scazut usor. Cei mai multi investitori straini care au ales sa investeasca in Romania au provenit in 2017 din…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018, comparativ cu aceasi luna a anului precedent, o crestere de 8,5% in sectorul productiei industriale, aceasta fiind cea mai mare crestere din UE, potrivit statisticilor publicate miercuri de Eurostat. In ianuarie 2018, comparativ cu ianuarie 2017,…

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre UE, cu un avans de 8,5% in ianuarie 2018, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- O firma din județul Vaslui cu activitate in domeniul construcțiilor a fost amendata cu suma de 72.050 de euro de catre Inspecția Muncii din Austria, dupa ce s-a constatat ca desfașoara activitate ilegala pe teritoriul țarii respective. Autoritațile austriece au transmis o informare in acest sens Inspectoratului…

- Condamnare-record pentru justiția din Romania! Mai exact, un barbat de 39 de ani din județul Suceava a fost condamnat la 225 de ani de inchisoare, insa va executa doar 30 de ani. Oviciu Rudu, din Radauți, un adevarat campion al dosarelor penale, și-a primit sentința saptamana trecuta, fiind pedepsit…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- Numar record de turisti intr-un oras din Romania. Conform datelor Institutului National de Statistica (INS) peste 223.000 de turisti au ajuns ajuns in anul 2017 in Oradea, cu 17,5% mai multi decat in 2016.

- ♦ In 2017, exporturile de servicii, de 20 de miliarde de euro au fost de 2,5 ori mai mari fata de anul 2005. ♦ Excedentul din comertul international cu servicii a crescut la 8 mld. euro, acoperind o mare parte din deficitul de la comertul cu bunuri. ♦ Sectorul IT&C a adus exporturi in valoare-record…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Meteorologii au emis doua coduri de vreme rea, primul intrand in vigoare chiar din noaptea de sambata/duminica, 24/25 februarie 2018, fenomenele meteo vizate fiind neobisnuite pentru aceasta perioada.

- Gigel Crudu Fermierii care au peste doua hectare cultivate cu cereale intra la plata impozitului pe norma de venit agricol. Recoltele foarte bune de anul trecut au crescut normele de venit la mai multe produse vegetale care sunt obținute in Vaslui. “Propunerile de norme de venit au fost discutate cu…

- Petromidia, cea mai moderna rafinarie din Romania, a atins anul trecut un nou record istoric de procesare de la inființarea platformei industriale (1979), de circa 5,66 milioane tone(16.800 tone pe zi), mai mare cu 5% fațaade nivelul atins in 2016.

- Astfel tara noastra ocupa in 2017 locul 34, intr-o urcare in acest top cu 16 pozitii. Topul realizat de Bloomberg insumeaza previziunile privind inflatia si somajul pentru 66 de economii ale lumii. Bloomberg Misery Indexnoteaza ca preturile in crestere (problema semnalata de autori in cazul Romaniei)…

- Incurcate sunt caile tranzacțiilor in Romania, dar parca ceea ce s-a intamplat de-a lungul anilor cu operatorul aerian Blue Air depașește orice limita. PUTEREA a aflat cum, in 2013, sub ochii unei banci și ai Fiscului, fondul de comerț a fost transferat, pe o suma derizorie, intre doua companii controlate…

- Festivalul de film de la Berlin debuteaza joi, cu proiectia, in premiera, a unei animatii, "Isle of Dogs", de Wes Anderson, iar Romania este prezenta la cea de-a 68-a editie a prestigiosului eveniment cu productii in aproape toate sectiunile importante.

- Un roman consuma in medie 2,2 kilograme de ciocolata pe an. Insa pe fondul cresterii puterii de cumparare a lor, consumul de ciocolata a prins aripi, astfel ca piata de profil va atinge in acest an un nivel istoric, ce ar putea depasi granita de 5 miliarde de lei (aproximativ un miliard de euro).

- Mugur Isarescu s-a declarat „frapat” de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a discutat despre adancirea deficitului comercial al țarii noastre, fiind surprins de faptul…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- Doi romani au furat doua tone de pește din Segria, in Spania. Doi braconieri de origine romana au fost prinși de catre autoritațile din Segria, regiunea Catalonia, furand doua tone de pește, din peste 420 de specii diferite, din Rezervația Naturala Utxesa, in provincia Lleida. Cei doi au montat plase…

- Poiana Brasov este una dintre cele mai solicitate statiuni montane din Romania, ca urmare a investitiilor uriase care s-au facut in ultimii ani. Infrastructura hoteliera, domeniul schiabil foarte bine administrat, dar si noul centru de agrement si divertisment atrag din ce in ce mai multi turisti…

- Echipa romaneasca Atlantic 4, din care face parte si brasoveanul Andrei Rosu, a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic. Brașoveanul Andrei Roșu, in echipaj cu Vasile Oșean, Ionuț Olteanu și Marius Alexe, a traversat Atlanticul, in ambarcațiunea „Maria” (cea mai rapida barca de tip…

- Echipajul romanesc a traversat Atlanticul intr-o barca cu vasle, in 38 de zile, 14 ore și 32 de minute. Record de timp pentru Atlantic 4! Echipajul romanesc Atlantic 4 (Andrei Roșu, Vasile Oșean, Ionuț Olteanu și Marius Alexe) a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic, stabilind astfel…

- Cobotware, un start-up tehnologic din Bucuresti, a inceput colaborarea cu firma daneza Universal Robots , care a inventat robotii colaborativi (coboti) si ofera companiilor solutii de automatizare a productiei, cererea pentru astfel de tehnologii fiind in crestere datorita lipsei relative a fortei…

- Nivel record al schimburilor comerciale dintre Romania și Italia Ministrul de externe Teodor Mlelșcanu. Arhiva foto. România si Italia au înregistrat în 2017 cel mai mare nivel al schimburilor comerciale, de aproape 14 miliarde de euro, a anuntat ministrul de externe Teodor…

- Cei sase inculpati din dosarul celei mai mari capturi de droguri din Romania, patru cetateni lituanieni, un columbian si unul de origine marocana au fost condamnati, miercuri, la pedepse cuprinse intre 18 si 19 ani de inchisoare, decizia instantei nefiind insa definitiva.

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74- fata de 2016, pana la jumatate de milion de unitati. "Cel mai mare nivel al pietei a fost atins in 2008, cand s-au inregistrat 300.000 de unitati. De cealalta parte, cel mai slab an…

- Potrivit deputatului PSD de Alba, Ioan Dirzu, in pofida tuturor obstacolelor politice sau de alta natura, guvernarea Partidului Social Democrat a realizat țintele importante in economie. „Acestea sunt rezultate extrordinare care arata ca industria din Romania funcționeaza din plin, ajutata și stimulata…

- O serie de organizatii maghiare din România beneficieaza de un sprijin record, mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarâri de guvern adoptate de Executivul ungar. Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin. Suma cea mai mare, de 26,78 miliarde…

- Record la Iasi. Anul trecut, Aeroportul International Iasi a inregistrat un trafic record de 1.146.218 pasageri, mentinandu-se in topul aeroporturilor din Romania – este primul aeroport din zona Moldovei si al treilea aeroport regional din tara, potrivit cifrelor oficiale furnizate de reprezentantii…

- Odata cu eliminarea timbrului de mediu si a altor taxe, reprezentanțele Registrului Auto Roman au fost luate cu asalt de sute de mii de romani pentru obtinerea actelor in vederea inmatricularii masinilor second-hand. Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in…

- In ultimele zile ale anului ce tocmai s-a incheiat, o serie de organizații maghiare din Romania au obținut mai multe finanțari record, de mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar.Potrivit agenției Rador, sumele sunt alocate din bugetul…

- Executivul ungar a adoptat, in ultimele zile ale anului trecut, o hotarare de guvern in urma careia mai multe organizații maghiare din Romania vor beneficia de un sprijin financiar record, mai mult de 100 milioane de euro. Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin.

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna noiembrie 2017, comparativ cu octombrie 2017, un avans de 0,6% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 0,5%, la jumatate fata de avansul de 1% inregistrat in luna octombrie fata de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748 km.

- Romania va incheia anul 2017 cu o creștere economica record – aproape de 7%, potrivit unor estimari ale analiștilor. Aceștia vorbesc insa de o creștere economica periculoasa avand in vedere ca este bazata in mare parte doar pe consum. Guvernul pare sa fi uitat complet de investițiile publice, considerate…

- Aproape 1.000 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii au fost gasite de politisti intr-o locuinta din Bucuresti, in urma unei perchezitii domiciliare. Potrivit politistilor, doi tineri ar fi vandut produsele pirotehnice cu ajutorul mai multor persoane in zona unui complex comercial…

- Aurelia Doina, o femeie in varsta de 64 de ani de origine romana, a murit la Spitalul public San Juan de la Cruz din localitatea Ubeda, Spania, dupa mai multe ore in care nu a primit asistenta medicala, potrivit news.ro.Surse din spitalul au precizat pentru El Mundo ca faptele au avut loc…

- Euro inchide anul 2017 la cel mai mare nivel din istorie : 4,6597 lei, depasind astfel cotatia inregistrata pe 21 noiembrie, cand a fost 4,6551. Euro se vindea, vineri, cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6597 lei/euro,…

- Ambasada Germaniei transmite, la solicitarea AGERPRES, ca "nu a primit din partea Ministerului Afacerilor Externe nicio traducere a legilor adoptate de Parlamentul Romaniei". Totodata, reprezentantii ambasadei precizeaza ca printre angajatii misiunii exista diplomati care au realizat o traducere,…

- Producatorul de smartphone-uri Apple si producatorul de imprimante Epson sunt dati in judecata in Franta pentru ca au accelerat procesul de imbatranire a produselor lor pentru a stimula cererea, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.O asociatie a consumatorilor din Franta, numita „HOP”, care…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe…

- Romania se indreapta pe un drum greșit, iar anul 2018 va fi mai prost decat cel care tocmai se incheie. Asta reiese dintr-un sondaj realizat de IRES, conform caruia romanii cred ca momentele cele mai importante din 2017 au fost moartea Regelui Mihai și protestele de strada de la inceputul anului, contra…