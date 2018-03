(P) Incepe Conferinta Nationala a Industriei Ospitalitatii

Stiri pe aceeasi tema

- Fundația EOS lanseaza proiectul Informatica 365 in parteneriat cu Microsoft Romania, prin programul global de responsabilitate sociala Microsoft YouthSpark. Deși proiectul se adreseaza profesorilor de gimnaziu, beneficiarii finali vor fi elevii, pentru ca in cadrul materiei obligatorii Informatica și…

- Ascendis, companie de training si consultanta in domeniul dezvoltarii organizationale, a intrat pe segmentul studiilor de piata dedicate zonei de HR, printr-un parteneriat cu Ipsos Interactive Services (IIS), si isi propune sa ajunga in acest an la vanzari de 300.000 de euro pe aceasta nisa, pe…

- Jocurile Olimpice de Iarna vor putea fi urmarite cu ochelari de realitate virtuala. Eurosport lanseaza aplicația Winter Olympics Eurosport VR. Aplicația permite utilizatorilor urmarirea de conținut bazat pe tehnologia realitate virtuala, a anunțat paginademedia.ro. Prin intermediul acesteia postul de…

- Editia din 2018 a Forumului Economic Mondial a strans, in Davos, mai multi tineri antreprenori sociali care si-au propus sa imbunateasca calitatea vietii in lume. Acestia fac parte din comunitatea Forumului Economic Mondial denumita “Global Shapers, Social Entrepreneurs and Young Global Leaders”,…

- Tocmai s-a incheiat editia anuala a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia – o buna ocazie de analiza a principalelor provocari cu care se confrunta lumea – de la securitatea cibernetica, comertul global si crypto monezi la cooperare, egalitatea de sanse, crize umanitare si schimbarea climatica,…

- „Un procent record al directorilor generali sunt optimisti in ceea ce priveste mediul economic la nivel mondial, cel putin pe termen scurt. Aceasta este una dintre concluziile cheie ale celei de-a XXI-a editii anuale a studiului Global CEO Survey, realizat de PwC, care sondeaza perceptiile a aproape…

- Un procent record al directorilor generali (57%) sunt optimisti in ceea ce priveste mediul economic la nivel mondial, cel putin pe termen scurt, iar in Romania 49% dintre liderii de business mizeaza pe accentuarea cresterii economice globale, in crestere de la 38% in 2017, potrivit studiului Global…

- Uniunea Europeana “este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite”, a precizat luni Comisia Europeana. Reacția vine dupa ce presedintele american Donald Trump a atentionat UE sa se astepte…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a sustinut vineri, in timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, reformele judiciare promovate in tara sa, dar criticate de Comisia Europeana, el afirmand ca aceste reforme sunt bazate pe masuri similare adoptate de alte state membre ale UE, precum Spania…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a sustinut vineri, in timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, reformele judiciare promovate in tara sa, dar criticate de Comisia Europeana, el afirmand ca aceste reforme sunt bazate pe masuri similare adoptate de alte state membre ale UE, precum Spania sau…

- Ferrari 2018 Forza Rossa, reprezentantul Ferrari pe piața locala, deschide oficial unul dintre cele mai mari showroomuri din lume, dedicate exclusiv marcii Ferrari. Amplasata in Otopeni, pe Calea Bucureștilor la numarul 91A, cladirea Forza Rossa, proprietate a grupului, este unul dintre cele mai mari…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, inainte de a tine un discurs in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, ca spera sa aiba un dialog cu Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Presedintele SUA, Donald Trump, va pleda, in discursul sau din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos (Elvetia), pentru un comert mondial 'deschis', dar in acelasi timp 'corect si echitabil', a declarat un inalt responsabil american, transmite vineri AFP. In fata…

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, ieri, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.ro

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, inaintea intilnirii pe care o va avea cu presedintele american Donald Trump la reuniunea Forumului Economic Mondial de la Davos,…

- Aurul ar putea atinge cel mai inalt nivel din 2013, in timp ce aurul atinge minum ultimilor patru ani, potrivit Bloomberg. Cresterea pretului la 1.400 de dolari per uncie (n.r: 28,3 grame) este un scop „realist” pentru urmatoarele 2 luni, a transmis Stephen Innes, director de trading pe…

- Sistemul judiciar al Poloniei este mai independent decat cel al altor tari europene, inclusiv cel din Germania, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, in contextul controversei legate de reforma justitiei din tara sa, transmite dpa. Morawiecki a subliniat, intr-un interviu…

- Amenințarea izbucnirii unui conflict militar in Europa crește in contextul cursei inarmarilor, iar noile sancțiuni impotriva Rusiei, care se pregatesc in SUA, vor fi considerate de Moscova ca o declarație de razboi, a avertizat directorul VTB Bank, in cadrul forumului de la Davos

- Carles Puigdemont si alti fosti ministri din cabinetul sau s-au intalnit astazi la Bruxelles cu presedintele Parlamentului catalan, pentru a discuta despre noul guvern pe care acesta ar vrea sa-l formeze si sa-l conduca din exil. Carles Puigdemont a fugit in Belgia la scurt timp dupa declararea ilegala…

- Protectionismul in crestere, terorismul și lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat prim-ministrul indian Narendra Modi, in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos, transmite dpa, citata de Agerpres.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a cr...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene,…

- Presedintele american Donald Trump va fi "cel mai bun agent de vanzari" pentru economia SUA in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Lideri din intreaga lume - de la presedintele SUA, Donald Trump, la noul lider din Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa - se pregateau sa ajunga la Davos pana marti, cand se va deschide edita din acest an a Forumului Economic Mondial. Cateva teme importante ar urma sa domine reuniunea din aceasta statiune elvetiana,…

- Includerea Poloniei in turneul pe care secretarul de stat american Rex Tillerson il efectueaza saptamana aceasta in Europa este o consecinta a politicii pro-americane a Poloniei si a aprecierii de catre SUA a recentei ofensive politice poloneze in domeniile securitatii si diplomatiei internationale,…

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masura ce automobilele autonome si autoturismele conectate vor fi din ce in ce mai raspandite, iar consumatorii…

- Protectionismul in crestere si lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat marti prim-ministrul indian Narendra Modi, in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos, transmite dpa. ''Se…

- Plafonul de varsta pentru urmatoarele alegeri europarlamentare ar trebui coborat la 16 ani- aceasta este una dintre propunerile de revitalizare a proiectului european. Ideea este parte a inițiativei ”Europa reinnoita”, care se va lansa pe data de 24 ianuarie la Davos, in cadrul Forumului Economic Mondial…

- Riscul de avalansa in nordul Alpilor elvetieni a fost ridicat la 5 (gradul maxim), ceea ce inseamna ca posibilitatea ca un astfel de fenomen sa aiba loc este "foarte mare", a informat luni Institutul Meteorologic din Davos, citat de EFE. Precipitatiile abundente din ultimele zile insotite pe alocuri…

- Patru din fiecare cinci dolari generati in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati oameni din lume, in timp ce jumatate din oamenii de pe glob nu au simtit nicio imbunatatire la nivelul veniturilor, potrivit Time. In timp ce liderii politici si cei ai mediului de business se intalnesc…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- Dintre cei aproape 1.000 de participanti la acest sondaj anual privind riscurile la nivel global, 93% au spus ca frictiunile politice sau economice intre marile puteri se vor inrautati. Aproape 80% considera ca riscurile legate de razboaie care sa implice mari puteri sunt mai ridicate in acest an…

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico. "In cadrul Forumului Economic Mondial…

- "In cadrul Forumului Economic Mondial de anul acesta, presedintele asteapta cu interes sa-si promoveze politicile de consolidare a afacerilor americane, a industriilor americane si a lucratorilor americani. Presedintele saluta oportunitatea de a-si prezenta agenda America First in fata liderilor…

- Team Canada a debutat cu victorie in grupa B la turneul de hochei de la Davos, in Elveția, dotat cu Cupa Spengler. Formata din hocheisti canadieni legitimați la cluburi din Europa, echipa canadiana s-a impus cu 5-3 in fata formatiei cehe Mountfield.