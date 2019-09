Sistemele de incalzire sunt tot mai variate in ultimul timp. Pe masura ce tehnologiile moderne devin ușor de abordat de publicul larg, acestea vin cu marele avantaj de a putea fi folosite cu ușurința, pentru confort maxim. Ba chiar și sistemele clasice au inceput sa fie mai puternic influențate de funcțiile moderne și iși cresc astfel eficienta. Problema nu este ca nu am avea opțiuni, ci ca sunt atat de multe, incat publicul se axeaza pe ideea de ieftin fara sa ia in considerare ce ține de necesitatea de a crea un mediu sanatos acolo unde va fi montat sistemul de incalzire. Știați ca sistemul…