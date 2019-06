(P) In ce consta diferenta de pret dintre cabinetele medicale in cazul implanturilor dentare?

Stiri pe aceeasi tema

- Mediul urban din prezent presupune anumite calitati individuale, precum dinamismul si viteza de adaptare la rigorile orasului. Din acest motiv, este important sa dispunem de libertatea de miscare pe care ne-o confera un autovehicul. Cu toate acestea, inainte sa putem folosi automobile, avem nevoie de…

- Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale din municipiul Zalau, vor beneficia de sprijin financiar in vederea decontarii radiografiilor dentare la cabinetele școlare. Decizia a fost cuprinsa intr-un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședințeiLocal (CL) de joi – 30 mai, aprobat de…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, propune desfacerea contractului de munca si dosar penal in cazul asistentei medicale de la Bacau. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca ar trebui luate masuri care sa mearga pana la desfacerea contractului de munca si dosar penal in cazul asistentei medicale…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca are in plan sa modifice pachetul de baza și pachetul minim de servicii medicale din sistemul de ... The post Ministrul Sanatații vrea sa modifice serviciile medicale de baza. Ce s-ar putea schimba in cazul unui RMN decontat appeared first on Ziarul Unirea…

- Accidentul vascular cerebral (AVC) se produce atunci cand irigatia sanguina a creierului este întrerupta brusc sau în momentul în care are loc ruperea unui vas, cu aparitia unei hemoragii, sângele

- Daca analizele ar fi fost interpretate corect, Ruth ar fi putut sa inceapa tratamentul din timp și sa nu ajunga intr-un stadiu avansat al bolii, potrivit mirror.co.uk. Ruth și soțul ei, Paul, au dat in judecat laboratoarele Quest Diagnostics și MedLab Pathology Limited. Vineri, Inalta Curte…

- Informatii suprinzatoare vin din Sri Lanka. Autoritatile au revizuit numarul victimelor si au stabilit ca, nu este de 359 de morti, cat se anuntese initial, ci de 253. Diferenta de peste 100 de...

- IPJ Maramures anunta ca in cazul barbatului de pe strada Castanilor din Baia Mare, decesul a fost provocat de cauze medicale. Initial s-a vehiculat ideea ca a fost vorba despre o crima. “In urma efectuarii necropsiei asupra cadavrului barbatului decedat ieri pe strada Castanilor din municipiul Baia…