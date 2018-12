Implantologia a cunoscut un avant extraordinar in ultimii ani datorita cercetarii permanente. Daca in trecut edentația era o problema care nu avea rezolvari eficiente, astazi chiar și cele mai complicate situații implantologice iși gasesc rezolvari simple și rapide cu rezultate precise, fara cusur. De ce un implant dentar MIS SEVEN? Printre cele mai populare implanturi dentare, apreciate de specialiști se numara și implantul MIS Seven care asigura o adaptare speciala, permițand astfel o osteointegrare excelenta și rezultate clinice spectaculoase. Fiecare implant dentar MIS Seven se remarca prin…