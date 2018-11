(P) Îmbracă-te cu stil! Ghid de asortare a pantalonilor Oricat de bine am arata purtand o fusta sau o rochie care ne pune in evidența formele, nimic nu se compara cu sentimentul de a imbraca o pereche de pantaloni care ne vin ca turnați! Probabil una dintre cele mai bune idei pe care le-ar fi putut avea un creator de moda este chiar aceea de a realiza pantaloni și pentru femei, nu doar pentru barbați. Astfel, pantalonii au devenit o piesa statement in garderoba doamnelor și sunt disponibili intr-o diversitate de croiuri, culori și modele. Astazi iți prezentam un ghid al alegerii și asortarii pantalonilor, pentru a te imbraca mereu cu stil! Pantalonii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

