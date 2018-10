Stiri pe aceeasi tema

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, s-a distantat luni, la Roma, de Steve Bannon - fost consilier al presedintelui american Donald Trump - care incearca sa coaguleze miscarile populiste din Europa, transmite AFP. In urma cu cateva luni, Bannon a anuntat viitoarea lansare a unei fundatii,…

- O casuța cu doua camere, hol și baie, a fost construita in curtea unui complex de servicii sociale din Berca, pentru o mamica cu probleme de sanatate, cu trei copii. Femeia fusese desparțita de cei mici, in luna iulie, din cauza saraciei, la scurt timp dupa ce tatal copiilor a murit intr-un accident.…

- O casuta cu doua camere, hol si baie, a fost construita in curtea unui complex de servicii sociale din Berca, pentru o mamica cu probleme de sanatate, cu trei copii. Femeia fusese despartita de cei mici, in luna iulie, din cauza saraciei, la scurt timp dupa ce tatal copiilor a murit intr-un accident.

- Accident, teribil, luni dupE-amiazE, in Iaxi. O maxinE a intrat in mai multe persoane care se aflau la o terasE. Accidentul a avut loc la o terasE din Schitu Duca, acolo unde mai multe persoane se se relaxau.

- Politistii locali au amendat mai multe societati comerciale care au amplasat ilegal mese si scaune pe domeniul public si au deschis fara autorizatie baruri, servind bauturi alcoolice fara respectarea legii.

- Vanzarea produselor in spatii neautorizate, ambalarea necorespunzatoare si depozitarea lor in mizerie! Sunt cele mai grave probleme depistate de medicii sanitar-veterinari in controalele de pe litoral. Bilantul este unul ingrijorator. Zeci de unitati sanctionate si peste 150 de kg de alimente incinerate.

- ANSVSA a controlat in perioada 9-15 iulie peste 200 de unitați de pe litoralul romanesc, constatand nereguli in manipularea și depozitarea alimentelor și nerespectari a condițiilor de igiena, motiv pentru care inspectorii au aplicat amenzi in valoare de 36.000 de lei, anunța autoritatea.„Au…

- Berea este o bautura alcoolica pe care probabil preferi sa o consumi la anumite feluri de mancare. Contine mai multe proteine si vitamine B ca vinul, avand un continut de antioxidanti echivalent cu vinul, scrie realitatea.net.