(P) Hashtag Pub - locul tau preferat din Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua victime ale exploziei din judetul Mures sunt transferate, duminica seara, in Belgia cu o aeronava Spartan a MApN. Transferul vine in aceeasi zi in care o pacienta cu arsuri de la Pitesti nu a fost adusa in Bucuresti pentru ca nu mai erau paturi.

- Un fost angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta are nevoie de ajutor dupa ce a fost victima unui accident nefericit. Serban Decebal, angajat ca sofer de TIR a fost grav ranit dupa ce rezervorul cu combustibil al autovehiculului a explodat. Barbatul, tata a doi copii a ajuns in stare foarte…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, referitor la cazul tanarului cu arsuri din Piatra Neamt care a murit intr-un spital din Belgia, ca s-a facut "tot ce s-a putut", insa starea pacientului a fost foarte grava. Pintea afirma ca in trei-patru luni va exista o aplicatie pentru a se sti in timp…

- Doi președinți „rotativi” s-au la București. Iohannis - care va fi președinte rotativ al Uniunii Europene, la anul, și Alain Berset - președintele rotativ Elveției (la ei rotația e permanenta - nimeni nu sta in funcție mai mult de un an) STOP Au constatat ca avem relații bune și s-au bucurat (mai mult…

- Bon Jovi revine la București dupa 8 ani de la primul concert pe care trupa de rock americana l-a susținut in Romania. Care este data concertului și cat costa biletele. Una dintre cele mai apreciate trupe rock din toate timpurile, Bon Jovi , revine la București pentru un concert de zile mari. Jon Bon…

- Asociația Swing Steps Bucharest organizeaza LindyBug, primul festival internațional de swing din București, in perioada 5-7 octombrie. Festivalul, unde sunt așteptați peste 100 de participanți din Romania și din strainatate, beneficiaza de susținerea a 9 profesori internaționali, inclusiv Lennart Westelund,…

- Cleopatra Stratan a ajuns in manualele școlare din Belgia! Iar anunțul a fost facut chiar de tatal artistei care este mandru foc de reușita fiicei sale. (VEZI CUM IȚI POȚI LUA APARTAMENT IN BUCUREȘTI IN 6 LUNI) Cleopatra Stratan a devenit cunoscuta dupa ce a lansat hit-ul ”Ghița” care s-a auzit și peste…

- Dida Dragan [1] , o voce importanta a muzicii romanesti, s-a nascut pe 14 septembrie 1946, la Jugureni/județul Dambovița… Absolventa a „Școlii Populare de Arta” [2] , a debutat la Concursul de interpretare „București ’71” – premiul I venind ca o consecința, fireasca, a talentului [3] . Anterior, facea…