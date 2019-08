(P) Ghid de festival pentru Summer Well 2019 Mai sunt doar cateva zile pana Summer Well 2019 isi deschide portile pentru seri de neuitat si un weekend plin de experiente unice. Festivalul debuteaza vineri, 9 august, cu Night Picnic, unde vor canta Son Lux si Orchestra Simfonica din Bucuresti. Portile se deschid vineri la ora 18:00 iar in zilele de festival, sambata si duminica, 10 si 11 august portile se deschid la ora 12:00. Programul complet al festivalului: 9 August – Night Picnic 2019 21:30 Bucharest Symphony Orchestra / 23:00 Son Lux 10 August – Summer Well 2019 Day 1 Orange Main Stage 17:15-17:45: Red Rum Club / 18:45-19:30: Tender… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

