- Pentru ca anotimpul in care reprezentantele feminine iși etaleaza cu incantare ținutele in societate este in plina amploare, e cazul ca și garderoba sa fie actualizata in raport cu trendurile actuale.

- Costel Campeanu, portarul cu cele mai multe meciuri in Liga 1, a povestit la GSP Live cum a umblat Gigi Becali cu valiza de bani dupa jucatorii Gloriei Bistrița in 2006 inaintea unui meci cu Rapid. „Burebista" spune ca in perioada 1989-1991 cand juca la Dinamo cumpara produse tradiționale de la frații…

- Alexandru Ion și Alina Florescu, tineri actori din noua generatie, vor face parte din distribuția serialului Sacrificiul, produs de Ruxandra Ion și difuzat de Antena 1, incepand din aceasta toamna. Absolvent al U.N.A.T.C., Alexandru Ion nu este la prima intalnire cu platourile de filmare. Alexandru…

- Proaspat ales președinte al Camerei Deputaților, liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care vorbește despre prioritațile mandatului sau. Liderul social-democrat vorbește despre nevoia imbunatațirii legislației in domeniul absorbției fondurilor europene și…

- Castigatorul marelui premiu la Loto 6/49, in valoare de 4,7 milioane de euro, s-a prezentat luni la Loteria Romana. Este vorba despre Andrei Butnariu, din Galati, care spune ca joaca la loto de peste 20 de ani.

- Proaspat campion cu PAOK Salonic, Razvan Lucescu (50 de ani) e vazut cu ochi buni de italianul Cristiano Bergodi (54 de ani). Tehnicianul lui FC Voluntari e de parere ca Lucescu jr. e unicul antrenor roman care ar putea face pasul spre a antrena in Serie A. „In momentul de fața, dintre antrenorii romani,…

- Un roman a fost prins de politistii germani in timp ce transporta intr-o masina doua genti in care se aflau 350.000 de euro. Totul s-a intamplat pe 18 aprilie. Romanul in varsta de 30 de ani se...

- Mancam peste asa-zis proaspat, pescuit in urma cu aproape o luna la mii de kilometri distanta! Este avertismentul inspectorilor de la Protectia Consumatorilor, care au gasit chefal alterat la vanzare, inca in termenul de valabilitate.