(P) Galateca devine km zero al traseului urban ARTA LA INTRARE. IDENTITAR Etapa a doua a proiectului ARTA la intrare. Identitar a debutat incepand cu 1 noiembrie, iar proiecția traseului urban se regasește la galeria Galateca unde vor fi prezentați , intr-un eveniment de tipul work in progress, artiștii implicați. In prima parte a proiectului, in urma apelului de proiecte, in cadrul caruia s-au inscris peste 150 de artiști, au fost selectați de catre juriul formati din Petru Lucaci, Prof. univ. dr. și Președinte UAP, Aurel Vlad, profesor universitar la Universitatea Naționala de Arte București,secția Sculptura, Octavian Neculai, Profesor Invitat la Universitatea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

