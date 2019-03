[P] Fortech încheie 2018 pe un trend ascendent și începe în forță 2019 ​Fortech, o companie de software cu 700 de ingineri, premiata în repetate rânduri de Deloitte sau EY și partener de servicii IT pentru companii din SUA și țarile vest-europene, încheie anul financiar 2018 pe un trend ascendent și începe în forța primul trimestru din 2019.

2018 a marcat o noua etapa de creștere pentru Fortech. Compania a înregistrat o cifra de afaceri de 28.5 milioane de euro, cu 24% mai mare fața de exercițiul financiar al anului precedent.



Fortech începe în forța anul 2019, cu schimbari la nivelul structurii organizationale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 2018 a marcat o noua etapa de creștere pentru Fortech. Compania a înregistrat o cifra de afaceri de 28.5 milioane de euro, cu 24% mai mare fața de exercițiul financiar al anului precedent. Fortech începe în forța anul 2019, cu schimbari la nivelul structurii organizationale…

- In contextul in care intreaga piata de curierat rapid din Romania se afla pe un trend ascendent, Fastius Curier puncteaza rolul de mare importanta al comertului electronic in aceasta evolutie. De altfel, compania de curierat din Bucuresti a anuntat...

- Compania TAROM si-a majorat cu 1,4% cota de piata in Romania in 2018, prin cresterea cu 40% a numarului de pasageri pe rute interne, fata de anul 2017, potrivit datelor operatorului aerian national, remise AGERPRES. Pentru anul 2018, transportatorul Romaniei raporteaza vanzari mai mari cu 49,63…

- Piata de electrice din Romania este o piata dinamica, pe care activeaza multe companii, insa, la o privire mai atenta, poti identifica business-urile solide cu care merita sa incepi parteneriate. Cum poti face asta si care sunt reperele pe care trebuie sa ti le iei atunci cand vrei sa identifici…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, trece granița țarii și anunța prima tranzacție internaționala: achiziționarea pachetului majoritar de 51% al grupului de companii Rozsakert Medical Center, din Ungaria. Rozsakert Medical Center (RMC) este in top 10 operatori de servicii…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a achizitionat si restul actiunilor pe care nu le detinea la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect si extinzandu-si, astfel, prezenta in Germania si Austria, transmit DPA si Reuters. Austriacul…

- Influența Rusiei asupra multor state din Europa se exercita, in special, prin Gazprom, furnizorul de gaz al multor economii din UE și din afara acesteia. Și petrolul rusesc, insa, are un rol important in aceasta ecuație de putere economica, chiar daca nu la fel de vizibil. Pe piețele libere din țarile…

- ”Niciun reprezentant al companiei nu a avut vreodata contact cu reprezentantii politicii romanesti sau cu orice alta institutie a statului, in afara desfasurarii normale a licitatiei”, precizeaza compania Ficantieri intr-un comunicat citat de News.ro. "Compania, care dintotdeauna s-a angajat…