(P) FOREO DEZVALUIE CELE MAI TARI TRENDURI DE BEAUTY ALE ANULUI 2019 Suntem cu totii familiarizati cu termenul K-Beauty, si aceia dintre noi cu o inclinatie pentru Harajuku si cei ce stiu despre J-Beauty, dar in 2019 este vorba despre C-Beauty conform brandului de frumusete FOREO . Este un termen nou – Wikipedia nu a scris inca despre el! Institutul FOREO si Laboratorul de Cercetare si Dezvoltare din Stockholm Suedia si Shanghai si-au prezentat rapoartele anuale de tendinte, si in timp ce unele tendinte sunt de asteptat, ne uitam la ceea ce inseamna C-Beauty, modul in care vom asimila colagenul si modul in care multimea va reusi sa lase deoparte ambalaje super-instagramabile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

