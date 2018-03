(P) Fonduri europene pentru culturile de goji

Stiri pe aceeasi tema

- Corina Crețu, comisar european pentru politica regionala, a fost invitata la emisiunea be EU, unde a vorbit despre programele cu fonduri europene din Romania, problemele cu care se confrunta țara noastra și ce masuri vor fi implementate in acest sens."Anul 2017 a fost marcat de progrese importante…

- Primaria a castigat procesul cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ARDNE) in ceea ce priveste Palatul Braunstein. Judecatorii Curtii de Apel Iasi au decis sa accepte contestatia inaintata de municipalitate. „Constata ca proiectul in cauza este conform administrativ si eligibil, si obliga paratele…

- Profesorul timișorean Gheorghe Petrov este acuzat ca, in perioada ianuarie – decembrie 2012, ar fi falsificat 266 dispoziții de plata emise pe numele a 24 de persoane, și ar fi prejudiciat OIRPOSDRU Regiunea de Vest cu 144.000 de lei. Dascalul se ocupa de implementarea unui proiect educațional…

- In ultimii ani a aparut un numar tot mai mare de modalitati prin care antreprenorii cu idei interesante in special pe zona de tehnologie isi pot transforma proiectele in afaceri, de la fonduri europene sau din bani de la bugetul de stat la finantari private precum cele de la fonduri de risc, acceleratoare…

- Vasile Dima, fost primar al comunei vrancene Rastoaca, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Galati al DNA intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, in care prejudiciul depaseste 600.000 de lei. Potrivit unui comunicat al DNA, Vasile Dima este acuzat de complicitate…

- Primarul din Ciugud, comuna cu cea mai mare absorbtie de fonduri europene din tara, Gheorghe Damian, exclus din PSD in ianuarie 2017 de organizația județeana – ”noaptea, ca hoții” -, a primit in urma cu cateva zile aprobarea CEx-ului cu privire la aceasta decizie, in urma contestației sale, el considerand…

- Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud are nevoie de lucari urgente de renovare, dar și de o reabilitare energetica in vederea eficientazarii cheltuielilor. Consiliul Județean Alba vizeaza reabilitarea energetica a cladirii spitalului prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene, astfel…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a prezentat, astazi, bilantul de activitate al institutiei in anul 2017. Discursul procurorului sef al DNA a fost urmatorul: Bine ati venit la prezentarea bilantului DNA pentru anul 2017, un moment in care noi analizam ce am facut…

- Primarul Cristian Matei a promovat un proiect de hotarare care vizeaza reabilitarea și punerea in valoare a Castrului Roman de la Turda, cu bani europeni. Inițial, edilul turdean anunțase ca administrația locala va lua un credit pentru aceasta investiție, care ar putea atrage numeroși turiști, avand…

- Municipalitatea a alocat investitiilor 16 procente din bugetul pentru anul in curs – votat joi la sedinta ordinara a Consiliului Local -, dar suma alocata ar putea reprezenta, pana la sfarsitul lui 2018, chiar la 25 la suta din buget, a anuntat primarul Constantin Toma in raportul saptamanal catre buzoieni,…

- Un numar de 750 de persoane din sase judete situate in centrul tarii vor beneficia de servicii de antreprenoriat pentru infiintarea unor afaceri si crearea de locuri de munca, cu ajutorul unui proiect finantat din fonduri europene, in valoare totala de 21,7 milioane de lei, derulat de Federatia Nationala…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a avertizat, miercuri, asupra unor riscuri de dezangajare de fonduri europene, vizate fiind proiectele Centurii Constanta si tronsonului Sibiu - Orastie. "Este un subiect care ma inspira mult in sensul ca ma face sa cred si mai mult in nevoia de exigenta si de…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1014/VIII/3 din 27 octombrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor inculpați, in legatura cu obținerea nelegala a unei sume de 6.288.765,28…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara, la Antena 3, ca situatia celor trei spitale regionale care ar trebui construite, din fonduri europene, la Cluj, Craiova si Iasi nu este una „pe care ne-am fi dorit-o” si se cauta solutii si vinovatii pentru intarzieri, explicand ca pentru unul dintre spitale…

- Premierul Viorica Dancila incendiaza guvernarea anterioara a PSD și arata ca exista probleme majore la nivelul Guvernului, in mod special la capitolul atragerii de fonduri europene. Dancila a explicat ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale…

- Procurorii ungari au deschis o ancheta vizand proiecte finantate de Uniunea Europeana si investigate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), derulate de o companie care a fost condusa de ginerele premierului Viktor Orban, potrivit Reuters.

- Locuitori ai regiunii Nord-Est vor putea obtine fonduri europene de maximum 160.000 de lei (circa 34.000 de euro) fiecare, pentru a-si deschide mici afaceri intr-unul dintre cele 6 judete ale regiunii, printr-un proiect european in cadrul liniei de finantare Romania Start Up Plus, au anuntat organizatorii,…

- Halucinant in politica aradeana: Gheorghe Falca, liberalul care si-ar fi dorit sa ajunga presedinte al Romaniei, face greseli de neiertat: incurca guvernarea Ciolos, pe care a sustinut-o din rasputeri cu cea PSD. Suparat pe deputatul Dorel Caprar care l-a acuzat ca nu atrage fonduri europene pentru…

- Alba Iulia a atras 815 euro pentru fiecare locuitor in perioada 2007-2016, și se afla pe primul loc in Romania la absorbtia de fonduri europene pe cap de locuitor , potrivit unui studiu realizat de UrbanizeHub. In același timp, codașul clasamentului, orașul Calarași, un oraș similar din punct de vedere…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…

- Corina Crețu a anunțat ca sunt probleme la dezvoltare regionala, unde Romania risca sa piarda in 2018 miliarde de euro, iar la proiectele care țin de transporturi și spitalele regionale sunt intarzieri.

- Romanii care vor sa faca mici afaceri pot obtine fonduri europene de maximum 40.000 de euro fiecare, in anumite conditii, intr-un nou proiect finantat prin linia Romania Start Up Plus, au anuntat, luni, organizatorii, printr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Proiectul prevede modernizarea unor statii de transformare din judetul Iasi, precum si lucrari de intarire a retelei electrice; Executia se va derula pe o perioada de 36 de luni si are ca obiectiv cresterea sigurantei preluarii energiei produse din resurse regenerabile; Investitia este cofinantata cu…

- Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul" a Serviciului Roman de Informații (SRI) vrea sa-și construiasca cu fonduri UE un complex de cercetare in incinta bazei sale din Otopeni de pe Șoseaua Odaii nr. 20.Citeste si: Un fost ministru de Finante DA PESTE CAP toate planurile: 'Declaratia…

- Desi noul ciclu financiar european pe Programul Operational Regional a debutat in 2014, abia in 2017 au fost deschise cele mai multe linii de finantare, iar altele vor fi deblocate in acest an. La nivelul Regiunii de Nord-Est, cele mai multe proiecte care au primit fonduri sunt pentru mediul de…

- La inceputul lunii ianuarie, in cadrul POR 2014-2020 a fost lansata Axa prioritara 10 - "Imbunatațirea infrastructurii educaționale", in baza careia administrațiile locale pot accesa fonduri europene pentru construirea de școli și gradinițe sau pentru imbunatațirea infrastructurii unitaților de invațamant…

- esi noul ciclu financiar european pe Programul Operational Regional a debutat in 2014, abia in 2017 au fost deschise cele mai multe linii de finantare, iar altele vor fi deblocate in acest an. La nivelul Regiunii de Nord-Est, cele mai multe proiecte care au primit fonduri sunt pentru mediul de business,…

- Cristian Dobre, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie Oltenia, dar si patronul firmei Polystart, dare de mita, instigare la infractiunea de spalare a banilor, dar si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. Alaturi de el au mai fost trimisi in judecata…

- Inspectorii Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) au inceput o ancheta, miercuri, in orasul aradean Santana, unde se suspecteaza ca mai multe localnice, intre care angajate ale Primariei si rude ale acestora, au beneficiat ilegal de fonduri europene printr-un program destinat femeilor abuzate,…

- In sedinta de consiliu local, care a avut loc saptamana trecuta, au fost aprobate documentatiile tehnico-economice pentru reabilitarea termica si consolidarea a 22 de scari de bloc din municipiul Targoviste.

- Aproximativ cinci milioane de lei, bani europeni, nu pot fi folositi la Albeni. Primarul a reusit sa prinda un proiect prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru canalizare, insa nu-l poate demara. Terenurile unde vrea sa intervina nu...

- Mitropolia Ardealului a anuntat ca preotul Florin Adrian Butum, paroh in localitatea Cincu, a fost suspendat in urma trimiterii sale in judecata de catre procurorii DNA pentru acuzatia de fraudare de fonduri europene. „In urma deciziei procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie, de trimitere in judecata…

- Sapte linii de tramvai si depoul Titan, precum si sistemul de semaforizare din Capitala vor fi reabilitate si modernizate din fonduri europene de peste 200 de milioane de euro, transmite Primaria Capitalei.

- Florin-Adrian Butum, preot paroh al parohiei Cincu din judetul Brasov, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind obtinerea frauduloasa de fonduri europene.Preotul este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente…

- S-a publicat calendarul calendar estimativ al apelurilor de proiecte care ar urma sa se lanseze in perioada ianuarie-martie 2018, cuprinzand, printre altele si fonduri europene destinate afacerilor mici si mijlocii si programelor de stimulare a antreprenoriatului in randul populatiei Romaniei.

- Filip Dragusanu, fost consilier agricol in cadrul Primariei comunei Atel din judetul Sibiu, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, cu un prejudiciu de peste o jumatate de milion de lei.Potrivit unui comunicat al DNA transmis,…

- Directia Nationala Anticoruptie a facut public, marti, un comunicat de presa in care ofera explicatii cu privire la dosarul trimis in judecata in care au fost inculpati un fost director al OJFIR Alba, un medic veterinar si un fermier din comuna Ighiu. Acuzatiile sunt de luare de mita, fals si folosire…

- Directia Nationala Anticoruptie a relateaza intr-un comunicat de presa acuzațiile și starea de fapt reținute in rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata un fost director al OJFIR Alba, un medic veterinar si un fermier din comuna Ighiu. Acuzatiile sunt de luare de mita, fals si folosire de…

- Alin Dan Trifu Se vor lansa și masuri noi, extrem de solicitate de fermieri. Este vorba despre masuri de compensare a riscurilor in agricultura și masuri privind bunastarea animalelor”, declara Alin Dan Trifu, directorul OJFIR Vaslui. Potrivit reprezentanților Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor…

- Primarul comunei Arieseni, din judetul Alba, Vasile Marin Jurj, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, Agerpres, edilul este acuzat de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente…

- Consiliul Judetean Suceava va gazdui o sesiune de informare pentru accesarea de fonduri europene prin intermediul Programului Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020. Sedinta de informare va avea loc in data de 15 ianuarie a.c., de la ora 9:00, in sala „Stefan cel Mare", si este ...

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice și a doua societați comerciale in legatura cu infracțiuni de obținere nelegala de fonduri europene (pentru construirea…

- Consiliul Județean (CJ) Dolj a obținut finanțare din fonduri europene pentru un nou proiect, cu o valoare totala de 6,7 milioane de euro, anunțul fiind facut de președintele instituției, Ion Prioteasa, care a precizat ca demersul vizeaza inființarea unei unitați ...

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice si a doua societati comerciale in legatura cu infractiuni de obtinere nelegala de fonduri europene (pentru construirea…

- Biserica Evanghelica din comuna Calnic, judetul Alba, parte a ansamblului protejat UNESCO din localitate va fi restaurata printr-un proiect cu finantare europeana in valoare de aproape 4 milioane de lei.

- Casa Cuza Voda, parte a Muzeului de Istorie din Galați, va fi inchisa publicului pentru 27 de luni, perioada in care urmeaza sa fie consolidata, restaurata și reamenajata printr-un proiect european cu o finanțare totala de 2,66 milioane de lei; dintre acestia, 2,4 milioane de lei sunt finanțare nerambursabila…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat miercuri ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro iar in baza...

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat finanțarea proiectului ce va oferi acces imbunatațit la apa potabila in Alba. 106.500 de locuitori din județ vor avea in viitor acces la sistemul de distribuție a apei potabile, prin intermediul unei investiții din fonduri europene de 86,6 milioane de euro din…

- Orașul Dabuleni este una dintre localitațile doljene cele mai cunoscute in țara. Faima este data, fara indoiala, de renumitul brand al pepenilor de Dabuleni. Așezarea este cunoscuta insa de pe cand avea statutul de comuna, fiind una dintre cele mai ...