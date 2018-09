Stiri pe aceeasi tema

- Compania de telefonie mobila Vodafone a anunțat ca va concedia 1.700 de angajați de la centrele de servicii din Romania, Egipt si India. Serviciile pe care le prestau aceștia vor fi prestat in viitor de roboți scrie Agerpres citand Financial Times. Viitorul director general al companiei,…

- Compania de telefonie mobila, Vodafone, a anunțat ca va concedia 1.700 de angajați de la centrele de servicii din Romania, Egipt si India. Serviciile pe care le prestau aceștia vor fi prestat in viitor de roboți scrie Agerpres citand Financial Times. Viitorul director general al companiei, Nick Read,…

- Clujenii pot merge o zi gratuit cu mijloacele de transport în comun, vineri, daca citesc o carte în autobuz, actiunea fiind initiata cu ocazia Salonului de Carte Bookfest.Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, gratuitatea se aplica pe toata durata zilei de vineri…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat luni, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, la sosirea celor doua avioane F-22 Raptor, ca aducerea in Romania a celui mai avansat avion de lupta in acest moment dovedeste ca tara noastra este un partener de incredere si un aliat de nadejde. "Este,…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Primul meci pe care il vom urmari in aceasta seara este cel dintre AIK Stockholm și Nordsjaelland. Echipa daneza s-a impus in manșa tur cu 1-0, dar va trebui sa iși apere avantajul la Stockholm. Deplasarile nu au fost un punct forte pentru Nordsjaelland in sezonul…

- Cheltuielile militare au fost cuvinte cheie zilele acestea, dupa summitul NATO de la Bruxelles. Romania vrea ca 2018 sa fie anul dedicat Marinei Romane si a lansat licitatia pentru corvete, care include si modernizarea celor doua fregate. Cand vine vorba despre investitii majore in Aparare, trebuie…

- Președintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Alba. Trump schimba puțin regulile și nu trimite un diplomat…

- Romania risca sa plateasca o suma uriașa drept despagubiri companiei Gabriel Resources dupa ce guvernul condus de Dacian Cioloș a inițiat demersurile de introducere a Roșiei Montane in Patrimoniul UNESCO."Demersul inițiat de Romania in 2016, in mandatul Guvernului tehnocrat Cioloș, de includere…