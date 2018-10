Stiri pe aceeasi tema

- Corveta "Contraamiral Horia Macellariu" va desfasura joi, 20 septembrie, o serie de exercitii pe mare, in comun cu doua vedete rapide de patrulare ale Ucrainei, in raioane maritime din proximitatea gurilor Dunarii si a Insulei Serpilor, se arata intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES de Fortele Navale…

- Grupul austriac OMV este increzator ca in lunile urmatoare Romania va pune la punct un cadru de reglementare acceptabil pentru proiectul sau de explorare din Marea Neagra astfel ca, la scurt timp, compania va putea da unda verde pentru o investitie in...

- Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, a postat pe Facebook un mesaj ciudat în apararea șefului de partid, prin care ilustreaza teoria conspiraționista care leaga problemele din justiție ale lui Dragnea de razboiul pe gazele de la Marea Neagra.

- Declaratii la Constanta, de Ziua Marinei Foto: Facebook.com/mapn.ro/. Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Constanta, de Ziua Marinei, ca Fortele Navale Române asigura atât suveranitatea României, cât si securitatea Marii Negre în spiritul valorilor si misiunilor…

- Totodata, ministrul Fifor a amintit ca anul 2018 - Anul Centenar - va fi unul de referinta pentru marina militara romana prin achizitiile si modernizarile care se au in vedere pentru a intari capacitatea de reactie imediata a fortelor navale si pentru a consolida pozitia Romaniei la Marea Neagra.De…

- Categoria de arme care face parte din Armata Romana, Forțele Navale Romane [1] (numite, in mod curent, Marina Militara romana) efectueaza, de regula [2] , operațiuni in Marea Neagra și pe Dunare… Memoria inseamna sa traiesti, responsabil, nu numai alaturi de alti oameni ci și in relație cu fapte, intamplari,…

- Fregata "Regele Ferdinand" si Dragorul Maritim "Lt. Lupu Dinescu" au plecat astazi din Portul Militar Constanta pentru a se integra in doua grupari navale NATO, care vor desfasura, in bazinul Marii Negre, misiuni de supraveghere a traficului maritim, in conformitate cu masurile stabilite in "Planul…

- Legea offshore a fost adoptata. Camera Deputaților a votat, in calitate de for decizional, legea care schimba regimul exploatarilor petroliere pe Marea Neagra. Președintele PSD a anunțat ca s-a ajuns la un consens privind legea care reglementeaza exploatarile atat pe uscat, cat și din Marea...