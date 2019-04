[P] Este timpul să simplificăm absorbția fondurilor europene ​Prioritatea Partidului Național Liberal pentru viitorul mandat în Parlamentul European este simplificarea absorbției fondurilor europene. Vrem reguli europene mai simple pentru ca micii investitori și autoritațile locale sa aiba aceleași șanse de a atrage bani europeni, la fel ca marii beneficiari de fonduri UE.



Dar, pentru a ne asigura ca antreprenorii, micii investitori și primarii de comune și orașe mici vor putea accesa mai ușor fonduri europene, avem nevoie și de un guvern care sa nu mai încarce inutil birocrația absorbției de fonduri UE, ci sa o simplifice.



Ce… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) a prezentat joi cea de-a patra si ultima editie a estimarilor viitoarei sale componente (751 de mandate), in baza sondajelor nationale reprezentative colectate, arata un comunicat al PE.

- Eurodeputatii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept si de combaterea eficienta a fraudelor si coruptiei, potrivit unui comunicat de presa al PE. Conform proiectului legislativ, Comisia Europeana va…

- Orașul Geoagiu ar putea avea un centru de zi și o unitate de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice. Sute de batrani din localitate nu au pe nimeni care sa aiba grija de ei. Au ajuns la o varsta inaintata, iar batranețea le este una chinuita. Pentru ei, edilii cauta o societate care sa realizeze…

- La invitația ministrului Economiei, Niculae Badalau, europarlamentarul Maria Grapini este oaspete al conferinței, urmand sa ofere informații proaspete de la Bruxelles și Strasbourg și, așa cum se precizeaza in invitația primita, sa transmita un mesaj pozitiv in calitate de membra a Comisiilor…

- Mai sunt doua luni pana la alegerile europarlamentare si in partidele din Romania inca sunt discutii legale de listele candidatilor. In PSD lucrurile sunt din ce in ce mai clare in privinta candidaturilor. Trei femei social-democrate care ar putea reprezenta Romania in Parlamentul European, potrivit…

- UE imbunatațește protecția drepturilor consumatorilor. Ambasadorii statelor membre reuniți in cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți al Consiliului au convenit astazi asupra poziției Consiliului cu privire la un proiect de directiva de modificare a patru directive in vigoare ale UE care protejeaza…

- Ambasadorii statelor membre UE au aprobat vineri acordul la care s-a ajuns in 13 februarie intre reprezentantii presedintiei si ai Parlamentului European cu privire la un nou set de norme referitoare la conservarea resurselor piscicole si protectia ecosistemelor marine, se arata intr-un comunicat al…

- A fost respinsa conditionarea fondurilor regionale de obiective economice • Mentinerea bugetului total de investitii pentru regiunile UE pe perioada 2021-2027 • In sprijinul inovarii, digitalizarii, IMM-urilor si al tranzitiei catre o economie cu emisii nete de dioxid de carbon egale cu zero • Consolidarea…