(P) Este Huawey P20 Pro smartphone-ul potrivit pentru tine? decide singur!

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea (P) Star Assembly: Continua sa faci diferența! Succesul Star Transmission și Star Assembly se datoreaza oamenilor pe care ii avem alaturi. Angajamentul fața de munca depusa se vede in rezultatele obținute, ... (P) Star Assembly: Continua sa faci diferența! Stefan

- Ziarul Unirea (P) O recolta excepționala in podgoria Jidvei, premisa unui must de calitate Campania „Must de la Jidvei” (www.mustdejidvei.ro), aflata la cea de-a V-a ediție, este in plina desfașurare, iar recolta de anul acesta se anunța a fi una excepționala. Strugurii sunt in parga, iar mustul va…

- Ziarul Unirea (P) De ce iubesc oamenii jocurile de noroc? Nu e un secret pentru nimeni ca majoritatea amatorilor de jocuri de noroc sunt „pe minus’’. O spun mare parte din cei care joaca, o spun statisticile și studiile realizate de diverse entitați și, mai presus de toate, acest lucru se ințelege și…

- Dinamo sta pe un butoi cu pulbere din cauza startui dezastruos de sezon, unul cu trei infrangeri la rand. Ramași fara Eugen Neagoe, conducatorii s-au orientat catre Dorinel Munteanu, 51 de ani. Marți e ziua decisiva in birourile de la RIN. Șefii de la Dinamo au pistonat varianta Dorinel Munteanu in…

- Ziarul Unirea (P) 5 motive pentru care sa aplici acum pentru un program de calificare Te-ai gandit mereu ca ți s-ar potrivi o cariera in Industria Automotive dar nu ai o calificare in domeniu? Iți dorești sa te dezvolți intr-un mediu de lucru placut alaturi de profesioniști care iți impartașesc cunoștințele…

- Ziarul Unirea (P) La Star Assembly și Star Transmission ai mediul perfect in care sa crești și sa te dezvolți! Vlad Micu lucreaza in cadrul Star Assembly de 4 ani, iar in prezent iși desfașoara activitatea in cadrul departamentului de Managementul Calitații, in funcția de lider de echipa interim, responsabil…

- Ziarul Unirea (P) Andre Rieu in proiecție cinematografica inedita la Inspire Cinema! Inspire Cinema pregatește cinefilor și iubitorilor de spectacol, o premiera cinematografica inedita in weekend-ul 27 – 28 iulie: concertul Andre Rieu – “Invitație la ... (P) Andre Rieu in proiecție cinematografica inedita…

- Un incendiu a izbucnit la un autoturism in municipiul Sebeș. Intervin pompierii cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. “Garda de intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in municipiul Sebeș, pe strada Ștefan cel…