(P) Escapadă relaxantă în Evia cu numai 144 euro! Evia este una dintre destinațiile care nu ar trebui sa lipseasca de pe lista cu locuri de vazut in aceasta vara. Pitoreasca insula din Marea Egee, aflata foarte aproape de capitala Atena, se lauda cu plaje salbatice, sate de pescari incantatoare și o atmosfera foarte diferita de restul Greciei. Mai rustica decat Creta, dar nu la fel de aglomerata, Evia este recunoscuta pentru vinul retsina și dulceața de smochine, transformandu-se intr-un magnet pentru gurmanzi. Daca nu ai inca planuri pentru vacanța de vara poți lua in calcul un sejur de 6 nopți cu autocarul, de la Europa Travel, la tariful accesibil… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai frumoase tradiții de Paște se pastreaza in Grecia, insa obiceiurile culturale și culinare sunt diferite de la regiune la regiune. Daca in orașele aflate in partea continentala se organizeaza petreceri ceva mai moderne, in unele insule poți lua parte la cele mai lungi procesiuni religioase,…

- Europenii care tocmai au fost declarați cei mai fericiți din lume ofera o vacanța de vara gratuita strainilor, care vor sa invețe cum sa fie fericiți și care vor sa cunoasca mai multe din cultura locala. Țările din nordul Europei sunt mereu primele în clasamente care măsoară…

- Economia germana va inregistra in acest an un avans de doar 0,8%, fata de 1,5% cat se preconiza in luna noiembrie a anului trecut, din cauza unei cereri mai slabe pe principalele piete de export, a apreciat, marti, Consiliul inteleptilor - cei cinci economisti care sfatuiesc Guvernul de la Berlin.…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat Summitul PPE de la Bucuresti, unde a incurajat PNL despre care a spus ca trebuie sa le explice oamenilor ca li se refuza beneficiile apartenetei la UE din cauza unei guvernari care a esuat. „Este un moment cu o profunda valenta civica, viitorul Europei trebuie…

- ”Eu sper ca toata campania sa se desfașoare exact cu subiectul principal, cetațenii romaniei. Daca partidele care se inscriu in aceasta cursa europarlamentara nu se gandesc in primul rand sa aduca toți banii disponibili de la Bruxelles, atunci nu merita sa candideze nimeni. Fondurile europene…

- In Romania, majoritatea persoanelor aspira la a deveni, mai devreme sau mai tarziu, proprietari ai unei locuinte, fie la casa, fie in bloc. Studiile arata ca aceasta dorinta este specifica tarilor din din sud-estul Europei, in occident, acest titlu nefiind una dintre prioritatile tinerilor. Insa, nu…

- Bulgaria, Macedonia de Nord si Albania au semnat la Sofia un Memorandum privind integrarea pietelor lor de electricitate si dezvoltarea in comun a tranzactionarii electricitatii in sud-estul Europei, transmit BTA si Novinite, citate de Agerpres.

- Primarul General, Gabriela Firea, a semnat, impreuna cu reprezentantul Bancii Mondiale pentru Romania și Ungaria, Tatiana Proskuriakova, un memorandum de asistența tehnica intre Municipiul București și Banca Mondiala.Citește și: Premiera in sud-estul Europei: Primaria Capitalei va realiza,…