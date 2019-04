(P) Elita internationala a fitness-ului vine in weekend-ul 13-14 aprilie 2019, la Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Pasionatii de fitness sunt asteptati la cea de-a noua editie a Conventiei Internationale de Fitness din Romania, powered by Fitness Scandinavia. Evenimentul va avea loc in perioada 13-14 aprilie 2019, in cadrul Rin Grand Hotel din Bucuresti. Participantii se vor putea bucura de prezenta unor experti…

- Fostul mare campion la tenis Ilie Nastase a transmis un mesaj pe contul sau de socializare. "Nu traiți niciodata viața altora, Niciodata a politicienilor. Fara excepție, de la cap la coada", spune el, printre altele. Mesajul a fost transmis de Ilie Nastase atat in limba romana, cat și in limba engleza.…

- Aproximativ 1.500 de persoane au participat, sambata, la Marsul pentru Viata organizat la Cluj-Napoca pentru sustinerea copiilor nenascuti. Participantii au purtat afise cu mesaje precum "Fiecare viata este un dar", "Alege viata", "Inima mea a inceput sa bata la 16 zile de la conceptie",…

- Un barbat din Timisoara a fost condamnat la doi ani si jumatate cu suspendare dupa ce l-a santajat pe un inginer IT american care, venit in delegatie in Romania, a cautat o escorta pe un site de profil.

- Traian Basescu a analizat, duminica seara, la Romania TV, șansele prezidențiabililor la alegerile de la iarna! Conform calculelor facut de fostul președinte, Calin Popescu Tariceanu și Dacian Cioloș vor merge la Cotroceni, dar numai in vizita.Aceleași șanse le au și Liviu Dragnea, despre…

- Libertatea considera de interes public felul in care un actual inalt demnitar a adoptat un copil și, intrucat Victor, fiul premierului Viorica Dancila, știe ca e infiat, redacția a decis sa publice, astazi, povestea celor 8 copii nascuți in casa modesta din Butești și pe care viața i-a dus in direcții…

- Au trecut doi ani de cand Andreea Marin și Tuncay Ozturk au divorțat, iar pana acum, medicul a fost destul de reținut in detalii despre viața personala. Deși a fost surprins in compania mai multor tinere, acesta a refuzat pana acum, sa comenteze subiectul. "Am tot incercat sa evit intrebarea asta. Sigur…