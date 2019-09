(P) Descoperă produsele gamei LONCOLOR Ultra Inspirat pesemne de euforia de culori a primaverii, ce imbie la o schimbare de atitudine și de look, LONCOLOR ne prezinta o variata gama de nuanțe pline de viața și de stralucire, pentru parul nostru, prin produsele gamei LONCOLOR Ultra. Blonda, bruneta sau roșcata, oricare ar fi culoarea naturala a parului sau cea actuala, paleta bogata de 35 de nuanțe LONCOLOR Ultra ne ofera opțiuni – care mai de care mai atractiva – pentru improspatarea culorii sau chiar o schimbare radicala a acesteia, printr-o o colorare perfecta, cu rezultate excepționale, de lunga durata. Grație unei formule imbogațite… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspirat pesemne de euforia de culori a primaverii, ce imbie la o schimbare de atitudine și de look, LONCOLOR ne prezinta o variata gama de nuanțe pline de viața și de stralucire, pentru parul nostru, prin produsele gamei LONCOLOR Ultra. Blonda, bruneta sau roșcata, oricare ar fi culoarea naturala a…

- Produsele profesionale sunt cele mai bune produse pentru tratarea și intreținerea parului sau pentru realizarea unui machiaj de calitate. Spre deosebire de rivalele lor mult mai ieftine din comerț, prin caracteristicile și avantajele oferite produsele profesionale sunt variante mult mai bune pentru…

- Reprezentanții lanțului de restaurante to-go „1 Minute”, un concept de retail al grupului internațional Lagardere Travel Retail, anunța vanzari cu 20% mai mari in mai puțin de o luna de la lansarea campaniei tematice de produse mediteraneene. „Vanzarile și entuziasmul clienților ne arata ca specialitațile…

- Suntem in plin sezon estival si stim cu totii regula de aur: sa ne protejam pielea si ochii de expunerea directa la soare, folosind produse cu factor de protectie. Dar cum protejam zona capului, prima care ia contact cu razele UV? Parul si scalpul sunt primele cu care soarele intra in contact…

- In condițiile in care un roman din cinci aleg produsele ecologice, Napolact a inregistrat o creștere de 6 ori a gamei Bio in 2018 fata de momentul lansarii liniei de produse, in 2015.In 2018, in mare parte datorita cresterii gamei ecologice Napolact Bio și a celorlalte inovații, FrieslandCampina…

- Produsele alimentare pentru bebelusi disponibile in comert contin deseori prea multe zaharuri, iar informatiile de pe etichete creeaza confuzii, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care propune revizuirea criteriilor sale in ceea ce priveste alimentatia nou-nascutilor.

- 21 Iunie, Ziua Soarelui sau cea mai lunga zi din an - solstițiul de vara. Citește ce marcheaza acest eveniment și care este explicația celei mai lungi zile din an! Ziua Soarelui - Solstițiul de vara sau cea mai lunga zi din an In data de 21 iunie, longitudinea astronomica a Soarelui este de 90 de grade,…