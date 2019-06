(P) Descoperă Paradisul Cretan într-un circuit de 9 zile! Pașește pe urmele lui Zorba Grecul intr-o vacanța in Creta, o insula-monument cu orașe ințesate de obiective istorice, plaje premiate, golfuri turcoaz și sate pescarești incantatoare, unde iți vei gasi cu siguranța locul preferat. Europa Travel te invita sa explorezi cea mai mare insula greceasca intr-un circuit de 9 zile cu autocarul, ce iți descopera Paradisul Cretan, dar și alte locuri deosebite din Grecia, precum Salonic, Kalambaka sau Atena – totul la tariful accesibil de la 329 euro/persoana! Meteora și Atena, spiritualitate și cultura In prima parte a circuitului vei avea ocazia sa vizitezi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

