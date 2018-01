(P) Descoperă cum poți avea un ten mai curat, mai catifelat și mai radiant în doar 2 minute Suntem in continua mișcare, de dimineața și pana seara tarziu, iar programul incarcat nu ne mai lasa prea mult timp pentru rasfaț și relaxare. Poate ca tocmai de aceea suntem mereu interesate de noutați, mai ales de cele care promit cele mai bune rezultate, in cel mai scurt timp! Ten curat, catifelat și stralucitor, in doar 2 minute? Da, se poate! Cand vine vorba despre rutina de ingrijire a tenului, fiecare femeie are preferințele ei, insa ce ai spune daca ai afla ca acum exista un produs de generație noua, care iți poate curața tenul in profunzime, in doar 2 minute, lasandu-l catifelat și stralucitor?… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- Nu Skin Enterprises, Inc. a anunțat astazi lansarea in Romania a dispozitivului ageLOC LumiSpa, un sistem nou de ingrijire a pielii cu acțiune duala care ofera simultan beneficii de catifelare a pielii și curațare in profunzime, pentru un aspect mai neted și mai catifelat de la prima utilizare. Acum,…

- Ingrediente Salata de ton cu sos vinegreta1 conserva ton1 conserva porumb4-5 oua prepelita1 ceapa medie1/2 legatura patrunjelsosul de vinegreta (o lingura de mustar, 3 linguri ulei masline, 2 linguri otet balsamic, sare, piper) Mod de preparare Salata de ton cu…

- Daca aveti cruise control pe masina - si cu siguranta aveti, avand in vedere ca masinile sunt dotate cu aceasta tehnlogie de cativa ani - il folositi cand este nevoie, insa niciodata nu v-ati pus intrebarea cine a stat in spatele acestei functii care ne ajuta foarte mult. 0 0 0 0 0 0

- Bancile din Romania au vandut credite neperformante de sub un miliard de euro, in 2017, aproape la jumatate fata de 2016, reiese din datele prezentate, miercuri, intr-o conferinta de presa, de Radu Dumitrescu, partener responsabil de suport in tranzactii in cadrul Deloitte Romania. "2016…

- Fumatul este cel mai raspandit viciu la nivel mondial iar efectele lui nu sunt deloc benefice. Cei mai afectati sunt plamanii, care sunt incarcati la fiecare fum tras de particule si depuneri extrem de toxice. Stiai insa ca ii poti curata in profunzime extrem de usor? Ai nevoie de o radacina rasa de…

- Inventat in SUA in anii '50, sistemul de ambalare a vinului intr-o punga cu robinet prinde tot mai mult teren in Romania, in detrimentul vinului ambaslat la sticla. Producatorii au inceput sa foloseasca acest ambalaj si pentru vinurile de calitate superioara, consumatorii apreciind ca sistemul bag-in-box…

- Inventat in SUA in anii '50, sistemul de ambalare a vinului intr-o punga cu robinet prinde tot mai mult teren in Romania, in detrimentul vinului ambaslat la sticla. Producatorii au inceput sa foloseasca acest ambalaj si pentru vinurile de calitate superioara, consumatorii apreciind ca sistemul bag-in-box…

- Inainte sa intri in cada, incearca sa folosesti un burete burete usor abraziv, pentru exfolierea pielii, acest lucru te va ajuta sa scapi de bacterii, de pielea moarta si iti va activa sistemul limfatic pentru ca detoxifierea sa fie eficienta, scrie sanatate.acasa.ro. Citeste si Zona zoster.…

- Sistemul informatic medical functioneaza de 3 zile cu pauze. Medicii de familie nu pot valida retetele si asteapta, minute in sir, in fata calculatorului. Iar vestile de la Casa Nationala de Sanatate nu sunt deloc bune.

- Comparativ cu trimestrul II din 2017, PIB a fost, in termeni reali, mai mare cu 2,6%, in trimestrul III 2017. "Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii estimarilor pentru trimestrul III 2017, nefiind insa, inregistrate diferente…

- 2Checkout (cunoscuta anterior ca Avangate), lider în industria soluțiilor eCommerce, a realizat o analiza asupra comportamentul de consum al românilor la achiziția de software și servicii digitale în cursul lunii noiembrie 2017, în cele mai ample campanii comerciale globale.…

- "Da, Constitutia trebuie modificata. Am fost judecator 10 ani, au fost numeroase decizii interpretative ale Curtii Constitutionale, decizii care au clarificat anumite prevederi. Din moment ce decizia Curtii interpretativa a clarificat partial anumite prevederi, inseamna ca la o revizuire, acele decizii…

- Daca pana acum credeai ca busuiocul este doar o planta aromatica, afla ca aceasta planta are și efecte terapeutice. Considerat de ayurvedici o planta sacra, aceștia il foloseau in special pentru a elimina stresul. Foloseau atat frunzele, cat și semințele pentru a trata multe afecțiuni. Ceaiul…

- Medicii de familie din tara nu renunta la decizia de a protesta fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistemul medical, astfel ca, incepand de miercuri, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, anunta presedintele Societatii Nationale de Medicina…

- Armata irakiana a instalat un sistem antitanc rusesc "Kornet-E" pe masina blindata americana Humvee. Fotografii ale hibridului, vazut in mai multe locuri unde militarii irakieni au dus lupte cu jihadistii din Statul Islamic, au aparut pe Twitter.

- Gabriel Liiceanu a criticat, intr-un articol publicat pe contributors.ro, emisiunea lui Ionuț Cristache de la TVR 1, ”Romania 9”. El acuza ca a fost tarat intr-o ”mocirla amenajata pe ecran, cu securiști și infractori”. Despre Cristache, pe care-l numește ”Costache”, Liiceanu afirma ca ”joaca in…

- Lumina, sunetul și sistemele inteligente devin in prezent cele mai vandute elemente din industria mobilierului. Sistemul de iluminare LED Loox, marca Hafele, și gama sa larga de componente: lumini, sunet, incarcare telefon si control sisteme electrice reușesc sa uneasca cu succes aceste doua lumi.…

- [caption id="attachment_39322" align="alignleft" width="322"] Sistemul videoendoscopic performant de la Spitalul raional Nisporeni[/caption] Spitalul raional Nisporeni creeaza condiții tot mai bune pentru pacienții sai. Zilele aceastea a fost dotat cu un sistem videoendoscopic performant. Acesta a fost…

- Maia Sandu spune ca exista probe care sa demonstreze faptul ca reformele in educație, inițiate pe cand era ministru al educației, "au avut efecte pozitive". "De ceva timp, Partidul Democrat, preluand retorica socialiștilor, ataca reformele inițiate de noi in educație. Mai mult, șeful acestui partid,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Arad, ca Romania este singura tara din Uniunea Europeana care are profesori necalificati in sistemul de invatamant, peste 4.700 de persoane, urmand ca toate acestea sa fie specializate in urmatorii trei ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Sistemul audio si cel electronic de vot din sala de plen a Camerei Deputatilor s-au defectat miercuri, iar deputatii voteaza prin ridicare de mana. Sistemul audio si cel pentru vot electronic s-au defectat in timpul sedintei in care se dezbat modificarile la legea 304/2004 privind organizarea judiciara.Deputatii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla, la aceasta ora, la Penitenciarul Vaslui, unde discuta cu angajatii nemulțumiți de faptul ca nu li se platesc orele suplimentare și de lipsa de personal. Potrivit sindicatului, Penitenciarul Vaslui are cel mai mic raport personal operativ – detinuti din sistemul…

- Vrei sa afli mai multe? Iata de ce ar trebui sa incepi sa iți periezi (uscat) pielea: Elimina celulele moarte Perierea uscata are efect exfoliant asupra pielii, eliminand celulele moarte. Daca o faci in mod regulat, pielea va arata mult mai bine și va absorbi mai ușor substanțele nutritive…

- Mierea este ingredientul care nu lipseste din rutina de infrumusetare a multor femei din intreaga lume. Pentru ca proprietatile ei sunt deja binecunoscute, iata cateva retete de masti faciale pe baza de miere.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat, marti, ca vor disparea chioscurile de unde se cumpara bilete pentru transportul in comun, din anul 2018, astfel ca plata unei calatorii se va realiza doar cu telefonul mobil sau cu cardul, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul Timisoarei,…

- Sistemul de invatamant din Romania a suferit atat de multe transformari, de-a lungul ultimilor 100 de ani, incat este greu de spus ce reprezinta el in momentul de fata. Numai dupa decembrie 1989, peste 20 de ministri s-au perindat la conducerea ministerului Educatiei, fara sa si ajute insa sistemul…

- Noul Duster a atras privirile celor din jur inca de la Salonul Auto de la Frankfurt, unde si-a facut prima aparitie. Dupa sute de poze si filmulete de prezentare, a venit momentul adevarului. Traseele propuse de organizatori din Grecia au inclus drumuri off-road, drumuri prin localitati, portiuni…

- "In luna decembrie vor primi diferentele rezultate in urma recalcularii aproape 16.000 de pensionari. Platile vor fi acordate incepand cu pensiile cele mai mici, procesul urmand sa continue in ordinea crescatoare a acestora. Pensiile platite in decembrie sunt cuprinse intre 540 si 7.000 de lei",…

- Este titlul carții scrisa de jurnalistul Adrian Fetecau, care va fi lansata sambata, la ora 14:30, la Targul de carte "Gaudeamus" de la Romexpo, la standul Editurii "Corint". Este o carte cu și despre tenis, scrisa de Adrian Fetecau, jurnalistul de la Radio Romania Actualitați. ...

- Box Bitdefender a devenit primul dispozitiv din lume care protejeaza toate aparatele din casa de atacurile hackerilor. Creat la fabricile Zollner din Satu Mare, dispozitivul este asamblat intr-un mediu extrem de curat. Dispozitivul avertizeaza asupra amenințarilor periculoase și blocheaza incercarile…

- Aradul este un oraș frumos, un oraș in expansiune, cu familii tinere care iși doresc tot mai mult sa iși achiziționeze propria locuința. In acest context, cartierul Romana Residence vine cu o oferta completa de case noi, moderne, dotate cu cel mai avansat sistem Smart Home de pe piața și…

- Te ajuta sa dormi mai bine Daca te confrunti cu insomnia, uleiurile volatile din extractul de lavanda iti pot fi de mare ajutor. Lavanda te ajuta sa te calmezi, combate anxietatea si iti induce somnul odihnitor. Fa-ti un obicei ca, inainte de culcare, sa pui in apa de baie cateva picaturi…

- Bianca Dragușanu a spus exact ce gandește la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu, care formeaza un cuplu cu prezenttaorul de televiziune Victor Slav , și-a spus foarte clar parerea despre rolul pe care considera ea ca il are imaginea unei persoane. Bianca Dragușanu, care este mama…

- Tranzitia computerelor Apple catre arhitectura ARM nu a inceput inca, insa sistemul de operare macOS este deja compatibil cu astfel de procesoare. Avand in vedere cat de puternic este procesorul de pe iPhone 8 si iPhone X, ne-am astepta ca aceasta miscare sa vina in viitorul apropiat, in special pe…

- Sistemul bancar din Romania, finantatorul-cheie al economiei, si-a schimbat complet fata din 1998 incoace, cu fiecare an ce trece devenind mai robust, mai bine capitalizat, dar mai putin numeros. ► In ultimii 19 ani activele bancare au crescut de peste 30 de ori, de la 13 miliarde…

- Autoritatea de aviatie civila din capitala Yemenului, controlata de rebelii houthi, a afirmat marti ca o lovitura aeriana, atribuita sauditilor, a distrus sistemul de navigatie la aeroportul din Sanaa, ceea ce ar putea impiedica zborurile umanitare, transmite AFP.Acest anunt intervine intr-un…

- Beneficiarii acestui program sunt copii a caror varsta minima este aferenta grupei mijlocii de gradinița, care lucreaza deja individual cu terapeuții ATCA. La intalnirile bisaptamanale, care dureaza cate doua ore, sunt simulate orele de clasa din cadrul unei gradinițe, respectiv școli, unde terapeutele…

- Florin Iordache, președintele comisiei parlamentare pentru Legile Justiției a explicat la TVR, la emisiunea Romania 9, modificarile Legilor Justitiei. A spus ca masurile sunt cerute in primul rand de sistemul juridic din Romania.

- Legea nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 842 din 24 octombrie 2016 și a intrat in vigoare pe 27 octombrie 2017. In esența, prevederile ofera cetațenilor posibilitatea…

- O aeronava TAROM care plecase, astazi, din aeroportul de la Iași cu destinația Torino, s-a intors din zbor dupa 30 de minute de la decolare, din cauza unor probleme la sistemul de navigație. „Compania TAROM informeaza ca aeronava programata sa opereze astazi, 05 Noiembrie 2017, cursa ROT 441 Iași –…

- Electrocasnicele moderne ne fac viața mai ușoara. Insa dincolo de acest aspect utilitar, e important ca electrocasnicele sa imbine cu succes designul placut, cu tehnologia avansata și cu eficiența energetica. In acest sens, iți propunem sa descoperi linia de aparate electrocasnice de la Hansa, care…

- Daca machiajul este important la prima ora, inainte sa ieșim pe ușa, demachierea da stingerea la finalul zilei. Traim intr-o continua viteza și ne expunem zilnic unor factori care duc la transformarea tenului nostru. Somnul insuficient, machiajul excesiv aplicat fara a hidrata tenul, poluarea și, de…

- Raluca Turcan catalogheaza drept ''descalificanta'' reactia lui Tariceanu la adresa presedintelui Klaus Iohannis. ''Toata tara poate vedea ca domnul Tariceanu a devenit avocatul coruptiei in spatiul public. Modul iresponsabil in care a reactionat arata ca dl. Tariceanu se teme foarte tare…

- Persoanele care au treaba la Registrul Auto Roman (RAR) pot merge la sediul instituției și in ziua de sambata. Asta pentru ca s-a luat decizia ca pana la finele acestui an sa fie program de lucru cu publicul și in zilele de sambata. „Registrul Auto Roman va lucra cu publicul…

- Sistemul de operare iOS 11 a fost lansat intr-un stadiu mai putin finisat decat ne-a obisnuit Apple in ultimii cativa ani, insa compania lucreaza la actualizari rapide care corecteaza neajunsurile raportate de utilizatori si care adauga cateva functii noi pe parcurs. Noul iOS 11.1 pare sa fie un upgrade…

- Proiectul Legii de aprobare a Ordonantei 23/2017 privind plata defalcata a TVA a fost adoptat cu 54 de voturi „pentru” si 45 „impotriva”. Potrivit noilor reglementari adoptate de Comisia de buget-finante a Senatului, „au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA persoanele…

- Cadelnita electronica, sistemul de pornire a masinii de la distanta prin telefonul mobil, sistemul de irigantii comandat prin SMS sau cel de comanda si control de la distanta a incalzirii locuintei sunt doar cateva dintre inovatiile ce poata semnatura unui tanar in varsta de doar 21 de ani. Cristian…

- Dupa sedinta Consiliului Judetean Constanta care a avut loc azi, presedintele CJC a tinut sa faca unele precizari privind unitatile sanitare din judet.Daca pana acum de coordonarea unitatilor sanitare din subordonarea CJC se ocupa Daniel Learciu, incepand de azi, ma voi ocupa eu. Voi cere saptamanal…