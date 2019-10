Toamna se numara noutațile in domeniul frumuseții. Blue Lily, brandul premium romanesc de cosmetice naturale, lanseaza linia de produse cu venin de vipera. De ce venin de vipera și ce beneficii are acesta? Supranumit botoxul natural, veninul natural de vipera relaxeaza musculatura faciala, reduce adancimea ridurilor, diminueaza iritațiile și petele. De asemenea, acest ingredient minune stimuleaza producerea colagenului in mod natural, relaxand in același timp contractura de expresie. Cu efect asemanator celui de dupa o injecție cu botox, are avantajul ca acționeaza fara sa cauzeze pe termen lung…