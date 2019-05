(P) Descoperă Alanya, dincolo de resorturile de lux Alanya, cea mai indepartata și pitoreasca stațiune de pe coasta Mediteranei, din regiunea Antalya, te așteapta cu plaje aurii din nisip fin și numeroase bijuterii otomane numai bune de bifat in tururi culturale. Daca nu ai mai fost pana acum in Antalya dar tanjești sa petreci o vacanța de lux in cele mai moderne hoteluri turcești, atunci nu rata oferta speciala pregatita de Europa Travel. Rezerva un sejur de 7 nopți cu all inclusive, cu avionul in Alanya la tariful accesibil de la 289 euro/persoana. Dincolo de rasfațul cuvenit in cadrul resortului, in Alanya vei avea parte și de cele mai tari… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din cadrul Secției de poliție rurala Berca, in urma activitatilor de combatere a indisciplinei rutiere, au reținut un barbat in varsta de 32 de ani din localitatea Unguriu. Barbatul a fost depistat in urma controlului in trafic de catre un echipaj de poliție rutiera in ziua de 27…

- Marian Savu, 46 de ani, fost golgeter in Liga 1, a povestit o intamplare amuzanta cu Florin Halagian, in ziua in care fostul antrenor implinește 80 de ani. Marian Savu, retras in 2007, a scris pe Facebook despre o intamplare amuzanta cu Halagian, petrecuta in perioada in care cei doi au lucrat impreuna…

- Asociația Culturala „Pro Lirica” Oradea a organizat, saptamana trecuta, o manifestare cultural artistica și muzicala dedicata Sarbatorii Dragostei și Marțișorului la Romani. Evenimentul i-a avut ca invitați pe cercetatorul științific dr. Vasile Todinca, de la Muzeul Țarii Crișurilor Oradea,…

- Banca Nationala a Romaniei asteapta o solicitare de aviz cu privire la proiectul de lege referitor la rezerva de aur, iar acesta va fi insotit de un amplu document de explicatii si atunci nu este corect ca voci de la BNR sa inceapa sa-si spuna parerea in spatiul public inainte de a pleca acest document,…

- Rezerva internationala de aceea se cheama rezerva internationala pentru a putea fi vazuta si certificata de catre pietele internationale, a afirmat joi Valentin Lazea, economist sef Banca Nationala a Romaniei, intrebat despre propunerea legislativa referitoare la repatrierea rezervei de aur a Romaniei."Despre…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, referitor la protestele magistratilor, ca trebuie sa existe "o minima obligatie de rezerva" a procurorilor și judecatorilor, precizand ca Parlamentul este cel care legifereaza, iar magistratii sunt cei care pun in aplicare legile."Cred…

- "Puteti sa mai vorbiti de democratie in tarile Uniuniunii Europene (UE) care tocmai au particopat la (un summit) cu (presedintele egiptean Abdel Fattah) el-Sisi care a pus sa fie executati noua tineri saptamana trecuta?", a declarat Erdogan, relateaza news.ro. "Nu este posibil sa intelegi…

- In Ședința de Guvern de vineri, a fost adoptata, la inițiativa Ministerului Apelor și Padurilor, hotararea pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica. In mod special, s-a acționat pentru asigurarea cu lemn de foc necesar populației in vederea incalzirii locuințelor,…