La inceputul saptamanii s-a desfașurat la București cea de-a VI-a ediție a conferinței Afaceri in agricultura. Organizata de un grup de presa in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și un post de televiziune specializat in domeniul agriculturii, temele de discuție au vizat subiecte ca refacerea sistemului de imbunatațiri funciare și noile tehnologii in irigații, dublul standard al produselor din piața autohtona, criza forței de munca in agricultura, fonduri Europene pentru o agricultura sustenabila dar și necesitațile domeniului și soluțiile pe care le poate oferi cadrul legislativ.…