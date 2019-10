Stiri pe aceeasi tema

- Cafeaua este unul dintre produsele preferate ale oamenilor iar caracterul acestui produs s-a schimbat tot mai tare, licoarea magica fiind acum mai degraba o necesitate pentru foarte mulți dintre noi.

- Luiza Radulescu Pintilie Nu putini sunt studentii care vorbesc despre prof.dr.ing.Emil Stan, director al Departamentului Stiintele Educatiei din cadrul universitatii ploiestene Petrol-Gaze, ca despre un „profesor cu har”. Specialist recunoscut in domeniul educatiei, cu un doctorat in filosofia educatiei,…

- Fierul este un mineral esential pentru viata. El este necesar atat pentru producerea globulelor rosii din sange – hemoglobina – a pigmentului rosu din muschi – mioglobina - precum si a unor enzime.

- CUPLUL PERFECT… Folclorul romanesc se dovedeste mereu un „organism viu”, aducand noi note de prospetime, in viata noastra spirituala. Noutatea se manifesta prin repertoriu, dar mai ales prin interpretare, prin purtatorii si promotorii creatiei populare. Mereu avem bucuria sa semnalam noi interpreti,…

- Pentru ca Biserica Ortodoxa Romana a declarat 2019 „Anul omagial al satului romanesc, al preoților, invațatorilor și primarilor gospodari”, ne-am gandit sa cautam inițiative locale care celebreaza lumea rurala. Iar ceea ce am descoperit ne-a depașit așteptarile. La 95 km de București, intr-un peisaj…

- Fanfara militara otomana și delicii ale bucatariei turcești pentru oradenii pasionați de lumea orientala. Organizatorii Festivalului vor aduce in premiera pentru oradeni și pentru turiștii aflați in aceasta perioada in oraș vestita Fanfara otomana, alcatuita din voluntari pasionați.…

- Timp de patru zile, Buzaul va sta sub semnul dansului popular și al folclorului. Consiliul Județean Buzau, prin Centrul Județean de Cultura și Arta, a dat starul celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței”. Evenimentul va cuprinde un festival de muzica și dans…