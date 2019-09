(P) Cum trebuie îngrijiți porumbeii voiajori pentru a obține victoriile în concursuri? In ultimul timp a capatat o valoare deosebita activitatea de a participa la concursuri cu porumbei. Pasionații columbofili se intereseaza frecvent de modalitați optime ce ajuta la creșterea și dezvoltarea minunatelor pasari. Pentru incepatorii care se ocupa de creșterea porumbeilor voiajori, fiecare pas este unul important și trebuie vizat. O problema des intalnita este cea a pierderii acestora. De aceea, porumbeii trebuie crescuți in hulubare sau in adaposturi special amenajate. O alta recomandare este ca acea cușca sa fie de dimensiuni suficient de mari pentru a asigura spațiul necesar pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Experti agricoli din tarile Europei si Asiei Centrale, alaturi de coordonatorii nationali ai Conventiei Internationale pentru Protectia Plantelor (IPPC), se reunesc la Chisinau (Republicii Moldova), in perioada 2-5 septembrie 2019, pentru un atelier de lucru privind sanatatea plantelor si dezvoltarea…

- Perioadele caniculare vor alterna cu intervale in care valorile termice diurne vor scadea cu peste zece grade Celsius, la nivel national, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata dupa 20 august, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). In Banat, valorile…

- Mersul pe bicicleta este o activitate de care se pot bucura toate persoanele indiferent de varsta. Daca ai acordul doctorului, fii sigur ca poti pedala fara nicio grija prin parcurile orasului tau sau daca esti curajos poti merge in natura folosind o bicicleta MTB. Si eu am adoptat acest sport in urma…

- Bogate in vitamine, minerale si antioxidanti, fructele estivale sunt necesare nu numai pentru bunastarea organismului, ci si pentru frumusete​a tenului. Alege fructe ecologice, pentru a maximiza efectele lor benefice.

- Purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Daniel Osmanovici, a declarat, miercuri, la RFI, referitor la faptul ca sistemul cardului de sanatate nu functioneaza de peste doua saptamani, ca acesta ar putea fi repornit joi, dupa ce se vor face noi teste. "Nu vreau sa ma duc…

- Iozsef Kovacs este un tanar pensionar. Asa a fost sa fie, mineritul „l-a lasat acasa” la numai 45 de ani, iar acum se bucura de o remuneratie multumitoare, de sanatate si timp liber la dispozitie, cat doreste.Cum mai are multa putere de munca, nu se multumeste numai sa astepte postasul sa vina cu pensia,…

- Limitati calatoriile lungi in zilele de canicula, iar daca acestea nu pot fi amanate, asigurati-va de buna functionare a instalatiei de climatizare! In timpul calatoriei, faceti pauze dese in spatii racoroase si hidratati-va consistent! Inainte de a pleca la drum, asigu-rati-va ca ati alimentat autovehiculul…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la o noua sesiune organizata de Atelier22TM in cadrul careia va avea loc un concert al proiectului Pamant, evenimentul urmand sa se desfașoare joi 20 iunie, de la ora 18, in curte la Hostel Costel. Evenimentele derulate sub tutela The Session Room (TSR) prezinta o…