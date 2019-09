(P) Cum să te simți plină de energie și în largul tău înapoi la birou după concediu înlocuind în alimentația ta doar apa? Dupa o luna august plina de zile libere petrecute la mare sau la munte cine are chef de intoarcerea la birou cu tot ce presupune ea? Oricat de lunga ar fi fost vacanța, momentul in care trebuie sa-i spunem gata și sa ne intoarcem inapoi la birou este dificil pentru fiecare dintre noi. Dar știai ca exista un lucru pe care daca l-ai schimba ai deveni mai energica și ți-ar fi mai ușor sa incepi proiecte noi? Nu ai nevoie de mult ca sa te simți bine și un plus de energie ți-ar putea oferi motivația necesara pentru a-ți crește randamentul la munca. Iar una din cele mai mici, și in același timp cele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

