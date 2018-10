(P) Cum sa porti haine de blana in tinute chic, demne de invidiat

Alegerea tinutei potrivite poate fi o adevarata provocare indiferent ca vorbim despre o noua zi de munca, o noapte de club sau o petrecere sofisticata, precum o nunta. De cate ori nu ai stat minute in sir in fata dulapului incercand sa te decizi ce sa porti, alegand in cele din urma acelasi lucru: o pereche de blugi si un pulover basic? Pentru toate aceste momente, solutia este aceeasi – completeaza-ti tinutele purtand haine de blana si vei avea intotdeauna o aparitie demna de invidiat. Iata cum sa le porti in functie de ocazie. Black-Tie si alte evenimente formale In trecut, persoanele care purtau…